Buon 2021! Frasi di auguri di buon anno perfette per universitari

Buon 2021 e che il nuovo anno possa…: gli auguri perfetti per gli studenti universitari



Buon 2021 con la speranza che alla tua festa di laurea nessuno ti invii i carabinieri con i lanciafiamme !

Buon 2021 con la speranza di non “cascare di nuovo” nelle nefandezze del Covid come Achille Lauro in “Me ne frego”!

Buon 2021 con la speranza che il tuo esame orale vada meglio delle letture dei messaggi di Nina Moric a Live Non è la d’Urso !

Buon 2021 con la speranza che all’esame orale tu non dica “Gelato? Aspetti non ho capito il gioco” alla domanda che non sai!



Buon 2021 con la speranza che tu non abbia una risata isterica come quelle di Maria Teresa Ruta al GF

Buon 2021 con la speranza che tu non faccia la stessa fine di Emily!



Buon 2021 con la speranza che tu non abbandoni l’esame come Bugo a Sanremo con l’assistente che dice: “Che succede?”

Buon 2021 con la speranza che l’argomento a piacere all’esame non passi mai di moda come Harry Potter per Mediaset!



Ilsi è concluso, lasciando dietro di sé svariati eventi che hanno influenzato la vita di tutti i cittadini del. E la vita degli? Forse ha subito anche ulteriori peggioramenti: dopo l’, infatti, le università hanno dovuto adottare nuove modalità pur di continuare a garantire l’erogazione della didattica causando inevitabilmente alcuniNella speranza che il prossimo sia un, ecco tutte le frasi di augurio pensate per gli universitari.Chi ha dimenticato i, il disagio dellefatte in videochiamata el’impossibilità deidi ritornare a casa? Dopo l’e ilche ha immobilizzato tutti in casa, le università hanno conosciuto un’apparente ripresa durata appena un mese. Tutti gli studenti universitari, infatti, attualmente sono a casa con l’eccezione delleche possono frequentare in presenza secondo i sistemi di turnazione adottati dai singoli atenei. Per augurare il meglio a tutti gli studenti universitari, con la speranza di riavere unaper quanto concerne la vita universitaia, noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporvi una serie di frasi augurali per il nuovo anno con un pizzico di! Vediamole insieme!