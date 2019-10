Frasi e auguri per l'inizio dell'università

Possa la tua prima sessione d’esame essere più breve di un episodio dei Simpson .

. Possano i tuoi professori essere affascinanti come il Professore della Casa di Carta .

. Possano i tuoi libri essere più brevi del nuovo libro di Giulia De Lellis .

. Possano i tuoi esami scritti essere tutti a crocette , come in tutti i film e serie tv americani.

, come in tutti i film e serie tv americani. Possano i tuoi esami orali essere brillanti almeno quanto una puntata di Superquark di Piero Angela .

. Possano i tuoi professori essere meno spaventosi dei Demogorgoni di Stranger Things .

. Possano i tuoi voti essere alti quanto gli ascolti dell’ultima stagione del Trono di Spade .

. Possa il tuo nuovo gruppo di amici dell’università diventare unito quanto quello di Friends .

. Possano la moda e il buon gusto stile Gossip Girl accompagnarti anche durante gli anni all’università senza abbandonarti per poi finire a lezione in tuta.

senza abbandonarti per poi finire a lezione in tuta. Possano le slide dei professori a lezioni essere interessanti almeno quanto Rovazzi e Will Smith nello stesso video.

Hai appena iniziato? Oppure vuoi solamente fare una un tuo amico, cugino, parente di terzo grado? Sì? Beh, allora, qui troverai frasi e auguriper incoraggiare, dissuadere e far divertire, tutto in un sol colpo,inconsapevoli di ciò che le spetta.Se sei in cerca di frasi a effetto da dedicarti o da dedicare ai tuoi amici che stanno iniziando l’università, non potrai farti sfuggire questidella redazione di Skuola.net: