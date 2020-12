Anno nuovo, vita nuova: 6 frasi motivazionali per vivere al top il 2021

Le migliori frasi motivazionali per il nuovo anno

Problemi con gli esami o di cuore, qualche litigio tra coinquilini e antipatie fra colleghi di università? E che dire delle insicurezze per il futuro lavorativo? E' chiaro,ed è per questo che a volte è bene ricordarsi della saggezza di chi è venuto al mondo prima di noi. Magari molto prima.Basta un piccolo spunto, infatti, per cambiarci la giornata e per questo vi proponiamoche è bene ricordarsi nei momenti di stress che ci affliggono nel mondo di oggi. Per cominciare con il piede giusto il 2021!Più roba, più felicità? Purtroppo no. Eppure capita di comprare montagne e montagne di cose, magari pero per farci sentire accettati da quelche, in fin dei conti, non riteniamo neanche troppo simpatici. Con il risultato di sentire lo stesso vuoto di prima, soprattutto dentro al portafoglio, e qualche senso di colpa in più. Ascoltate Democrito, basta cadere nella trappola! Ad eccezione di quei momenti in cui siete talmente depressi da volervi concedere una bella seduta di shopping compulsivo, ma quello va bene: è terapeutico a piccole dosi.Può capitare di essere rimasti incastrati tra persone critiche, gelose o chiuse di mente perché, magari, siete stati a scuola insieme e vi ritrovate a frequentare gli stessi corsi all'università. Attenzione però, perché potreste finire per prendere quegli atteggiamenti che odiate. E in più, tra un litigio ed un altro, potreste dimenticare di. E invece ogni aula nasconde belle sorprese! Potreste trovare nuovi amici che vi sostengano e vi facciano sentire persone migliori, e: Epitteto vi dà il permesso.E' normale che un adolescente lo faccia, ma alla vostra età è inaccettabile: ciò che Seneca direbbe a qualsiasi studente universitario è. Lasciate che pensino quello che vogliono! Tanto non potreste comunque leggere nei pensieri dei vostri amici, del vostro amore o dei vostri prof. E se anche aveste i super-poteri, vedreste soltanto che anche loro sono impegnati a combattere con le proprie problematiche. Perciò, giudicate voi stessi e, mentre che ci siete,: gli altri vi verranno dietro.I genitori e i prof ci insegnano l'importanza di spuntare la lista delle grandi tappe della vita:. In seguito, l'intera famiglia vi martellerà su quando e come vi sposerete e avrete figli. Con vostra sorpresa, cominceranno a farlo. E ci può anche stare. Il problema è che il rischio è non essere mai veramente soddisfatti finché non si raggiungono tutte le tappe. Ma anche Aristotele lo sapeva, questo è terribile! Cercare la felicità nelle piccole cose in ogni singolo giorno, renderà il viaggio bello quanto la meta. Soprattutto se deciderete diBasta pensare a quell'esame andato male,o all'ex che vi ha lasciati. Soffermarsi sul passato non cambia il passato,. Troppo spazio per qualcosa di tanto tempo fa, vuole dire poco spazio per nuovi amici, amori, esperienze, ricordi. Per questodi pensare per almeno un paio di settimanee vi fa soffrire: vedrete che non ne sentirete la nostalgia.Anche se il colloquio è andato male, o scrivere una tesi di laurea vi sembra un impresa da Titani, come diceva il buon Sallustio,. Non ha senso incolpare le circostanze, o altre persone, o una carenza di tempo. Più impegno ci metterete, più vi avvicinerete alla meta. Una volta che decidete dove volete arrivare, fate un piano concreto per cambiare le cose o costruirne di nuove. E se avrete. E se fallite,Carla Ardizzone