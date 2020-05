Il maxi fuori corso: si laurea dopo 50 anni. "Sono uno studente lento"

Università: si laurea in Economia con 50 anni di ritardo

Fonte foto: Facebook Università degli studi di FirenzePer chi è in ritardo con gli esami o è già fuori corso, niente panico!! Da Prato arriva l’incredibile storia di, neo laureato in Economia e Commercio. Quando stava per realizzare il suo sogno l’Italia era già ine l’emergenza sanitaria l’ha costretto a discutere la tesi a distanza.ha raccontato la sua vita da “ragazzo insolito” tra lavoro in ufficio, famiglia e libri universitari. Ecco la sua storia.Si è immatricolato per la prima volta nell’presso l'ma si è laureato solo lo scorso 30 aprile. Nel corso della sua vita c'è sempre stato una separarlo dagli studi: dalleal, dalladi amministratore delegato e genitore alle restrizioni per contenere la diffusione del. Ai giornalisti di LaRepubblica ha raccontato che dopo la maturità avrebbe voluto continuare gli studi ma le difficoltà economiche lo hanno sempre portato a mettere questo sogno nel cassetto per dedicarsi al lavoro. Dopo aver raccolto un po’ di soldi finalmente si iscrisse all’università ma per il servizio militare dovette interrompere tutto. “Poi sono stato in Finlandia, in Polonia, ho imparato le lingue per conto mio. Ho fatto una lunga gavetta. Tornato in Italia c'è stato il matrimonio, due figli, il divorzio...Ho fatto molte pause dai libri: oggi uno studente un po' lento magari dà un esame ogni 3 o 4 mesi, io in media uno ogni 3-4 anni". Il, però, non è mai svanito e gli stessi figli, considerandolo comunque il “loro zimbello”, non hanno mai smesso di spronarlo. Lonel suo studio di amministratore delegato di un’azienda di tessuti si è laureato online in Economia e Commercio discutendo una tesi dal titolo “”. Tra qualche mese conta di andare in pensione e spera di poter festeggiare come si deve questo traguardo insieme alla sua famiglia. “".