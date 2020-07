Università, gli studenti "bulli" non avranno la borsa di studio

Borse di studio, la revoca per i bulli dell’università

È un provvedimento storico e all’insegna dellae dellaquello preso dall’, ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte. Il bando, infatti, prevede la revoca dei benefici agliche impediscono il normale svolgimento della vita universitaria con veemenza e aggressività.Ecco i motivi di tale decisione.Le politiche dell’assessore regionale al Diritto allo Studio universitario,, e del presidente dell’Edisu,, sono converse in una novità all’interno del, approvato negli ultimi giorni nella Regione Piemonte. Il motivo? Nei mesi scorsi alcuni atenei hanno dovuto interrompere l’e loproprio per episodi irrispettosi e violenti da parte di alcuni studenti. Altre volte, come riportato su, alcuni universitari turbolenti e forsennati hanno provocato danni cospicui alle strutture, compreso il ferimento di alcuni esponenti delle Forze dell’ordine. "Si tratta di un passo molto importante – ha spiegato- perché afferma un principio fondamentale, ovvero il rispetto della legalità all’interno dell’Ateneo, della meritocrazia e delle più basilari regole del vivere civile. L’Università è certamente un luogo di confronto, ma non può essere considerata una zona franca in cui chiunque, in base ad astrusi ragionamenti ideologici, può fare ciò che vuole, anche arrivando al punto di distruggere e devastare spazi pagati con le tasse dei piemontesi. Con questo provvedimento la Regione dice no al “dirittismo", ovvero alla teoria che tutti possano fare ciò che credono, senza dover rispondere di alcun dovere, ma, allo stesso tempo, garantisce il diritto allo studio a tutti e con tutti i mezzi a disposizione". L’Ente continuerà comunque a garantire ilcon borse di studio, servizio abitativo e di ristorazione e con tutte le altre provvidenze da sempre sostenute dal trasferimento regionale.