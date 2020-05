I 10 tipi di studenti universitari in videolezione

10. Altri 5 minuti

Nonostante la distanza,sono comunque un momento per stare assieme ai propri compagni di corso. E tra un errore di connessione, sempre presente, qualche ritardo e le incomprensioni con i prof, sono tante le situazioni che ogni studente universitario riesce, più o meno consapevolmente, a creare. Noi di Skuola.net quindi siamo riusciti ad individuare benprotagonisti indiscussi delle lezioni universitarie a distanza.Scopri quali sono!Le lezioni alle 8 di mattina sono capitate a tutti, ma l’individuo “altri cinque minuti”. Verso le 10 lo vediamo protagonista di qualche spostamento quando si trascina verso la cucina per il caffè della salute per cominciare al meglio la giornata. Poi, si rimette comodamente a letto.perché deve assolutamente comunicare con la conferenza manco fosse quella delle 18.00 organizzata dalla Protezione Civile, perché ha bisogno di esprimersi, dire la sua, confrontarsi con le teorie del professore e integrare le sue conoscenze. Dopo quasi un'ora di tentativi sembra intravedersi uno spiraglio di luce, un tonfo e poi la sentenza: “Prof quando facciamo la pausa?”.E’ sempre l’ora di lamentarsi per il polemico.a lui non interessa.. Che poi non sarebbe un po’ il sogno di tutti? Ogni connessione interrotta 6 crediti, a fine quarantena avrei avuto tre lauree e quattro master.Spesso non ci rendiamo conto della quantità di gesti che facciamo durante una lezione. A meno che non si riesca a tenere la concentrazione per ore e ore di seguito,mentre si risolve un rebus di qualche settimana fa. E proprio in questi casi la tecnologia, complice una buona dose di leggerezza, può fare brutti scherzi! L’unica ancora di salvezza possono essere i compagni di corso…sempre che non vogliano godersi lo spettacolo!La costanza è la chiave, e. Pur di non prendere appunti farebbe nove volte lo stesso circuito prima di stramazzare al suolo e chiedere aiuto. Peccato abbia il microfono spento.Che siano le tre di pomeriggio o le sei di sera,. Non ha mai cucinato così tanto quanto durante questo periodo di quarantena. Dalla pasta col tonno alla parmigiana della nonna, i suoi banchetti hanno la capacità di durare anche per tutto il corso della lezione. Beato lui.: con i piatti sporchi che ha accumulato sulla sua scrivania potrebbe aver già inventato un ecosistema in grado di renderci immuni dal Covid-19.Non importa quanti minuti manchino alla fine della visione, che sia un film o una serie tv,, anche se è in conflitto con le dirette. Lo vediamo quindi destreggiarsi tra i pop corn e gli appunti con una concentrazione disarmante, quasi come se stesse disinnescando una bomba atomica. Effetti collaterali: potrebbe capitargli di confondere la trama di Breaking Bad con l’esame di Chimica inorganica.Non è ancora ben chiaro se il “non tecnologico” non ci sa solamente fare o sta preparando un colpo di stato stile “Casa di carta”. Noi nel dubbio rimaniamo connessi per eventuali aggiornamenti.Non poteva mancare l’esaurito, anche se un po’ lo siamo tutti., o meglio, lui ci prova, ma il palo della luce si è disgraziatamente abbattuto sull’antenna del wifi, quindi è difficile rintracciarlo per comunicargli che il suo microfono è acceso, e tutti stanno ascoltando il suo pianto di disperazione.Non chiediamo troppo in fin dei conti. Solo che carichiate le lezioni nei vostri orari, abbiate una connessione che non assomigli a quella del Nicaragua per fare le dirette (in caso contrario perché non registrare una lezione e caricarla in streaming?), e che ci avvisiate in tempi utili per capire quante telecamere dobbiamo chiedere in prestito a Mediaset per fare mezz’ora di esame che il Grande Fratello spostati.. Ce la faremo!