Università, 5 modi in cui è cambiata la vita degli studenti al tempo del Covid

Università, le cinque cose non puoi fare più

Niente corsa all’acquisto dei libri usati

No ai flirt nati in aula

Bye Bye aperitivi post lezione

Niente chiacchiere nelle aule universitarie

Sessione di studio solitarie

L’non si è ancora arrestata e continua ad influenzare la vita degli. Dopo il, infatti, gli atenei italiani hanno adottato diverse procedure per garantire l’erogazione della, tra turnida casa. Con il nuovo dpcm, inoltre, le università potrebbero dare più peso alle classi virtuali per evitare la diffusione del virus.Nulla sembra come prima: dalleportate avanti sulle chat di Whatsapp all’e non più in biblioteca, dallecollettive prima di un esame aglia fine lezione. Ecco quello che è cambiato dopo l’emergenza sanitaria nella vita degli studenti.Si sa, vivere pienamente gli anni universitari significa anche giovare deie dellenate durante gli anni di intenso studio. Gli studenti diventano più maturi, riconoscono maggiormente il valore dellema mantengono ancora vivo lo. L’ha sicuramente contribuito a cambiare la vita e ledegli studenti universitari, introducendo nuove e desolanti. Noi di Skuola.net abbiamo pensato di fare un breve riepilogo di tutto ciò che è cambiato per gli studenti che frequentano l’università!Con la ripresa della maggior parte dell', molti studenti, soprattutto i fuori sede rimasti nelle loro regioni, hanno certamente avuto non poche difficoltà nell’acquistare. Il nuovo accademico, infatti, non ha visto gli energici commercianti che di solito si accalcavano nei pressi delle aule universitarie per vendere libri usati . Il rispetto delledisposte per evitare la diffusione del virus ha vietato tutto questo.Diciamoci la verità, la vita universitaria è fatta anche diche spesso e volentieri possono trasformarsi in qualcosa di più concreto. Con la riduzione delle lezioni frontali a favore di quelle online, gli studenti universitari hanno perso la possibilità di conoscere nuova gente. A fine anno, ne siamo certi, verrà registrato un netto calo di amori nati negli atenei!La didattica a distanza e le disposizioni governative per ridurre la diffusione del virus hanno privato gli studenti della possibilità di organizzare ipost lezione. Addio dunque aglie agliche accompagnavano argomenti divertenti, racconti curiosi e aneddoti accaduti poco prima in aula.Diciamoci la verità, con il passare del tempo l’aula universitaria diventa una. Passando al digitale gli studenti hanno dovuto rinunciare aicon gli altri colleghi in quelle quattro mura traLe misure restrittive disposte con l’emergenza sanitaria hanno dato fine anche alleorganizzate con i colleghi in biblioteca o nelle aule studio dell’università. Il digitale, certo, permette sessioni di studio di gruppo ma con dinamiche e approcci completamente differenti e spesso più complicati. Lo studio, quindi, ai tempi del Covid è qualcosa da fare