Come si calcola la media universitaria

La sessione di laurea di dicembre si avvicina e se sei curioso di sapere quale sarà il tuo voto di laurea, sappi che puoi farti già un’idea adesso e nona spettare il giorno della discussione. E’ semplice, basta calcolare la tua media ponderata degli esami (o aritmetica, a seconda dell'ateneo o del corso di laurea). Non sai come fare? Tranquillo, come sempre, ci pensiamo noi di Skuola.net ad insegnartelo.

La media aritmetica

Cos’è la media ponderata

Come si calcola la media ponderata

Come si calcola la media ponderata per il voto di partenza della Laurea

La media aritmetica di due o più numeri, o semplicemente media, è la somma dei valori numerici divisa per il numero di valori numerici considerati. Per calcolare la media aritmetica tra due o più numeri ci basta sommarli e dividere il risultato ottenuto per il numero dei valori.Per fare la media aritmetica dei tuoi esami, dovrai quindi sommare il voto di ogni prova e dividerlo per il loro numero.Di base la media rappresenta un valore numerico che serve a descrivere un insieme di dati. Quella ponderata è il risultato dellaIn questo caso, i. Successivamente il tutto deve essere diviso per la somma dei pesi.Se vuoi capire qual è la tua media universitaria usando la media ponderata, devi seguire questi passaggi:ad esso equivalente;dei tuoi esami, per capire quale sarà il tuo voto di partenza in vista della discussione, iDopo aver svolto queste operazioni potrai farti un l’idea del tuo voto di laurea. Ovviamente non potrai sapere quanti punti di assegnerà la commissione.