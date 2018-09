Primo anno università: voti bassi? Come alzare la tua media

Se c'è un cruccio per gli studenti universitari volenterosi è la media dei voti. Quando ci si iscrive alla facoltà dei propri desideri si è sempre dubbiosi su come andrà, dato che il meccanismo è molto diverso dalle superiori o dalle altre scuole. Per aumentare la media universitaria, ma anche semplicemente per controllare l'andamento, è necessario comunque fare qualche calcolo. Ecco spiegato come fare!

Università: come calcolare la media

Università: e se i voti sono troppo bassi?

Università: come aumentare la media

Per fardovrai ovviamente annotare tutti gli esami sostenuti in un libretto e sommarli. La cifra ottenuta dovrà essere divisa per il numero complessivo degli esami sostenuti. È comunque un calcolo che dovrai ripetere mano mano che si aggiungono gli appelli. In questo modo saprai per certo con quale media ti presenterai in sede di laurea.Può succedere che per un esame difficile o per altri incidenti di percorso, di non ottenere un voto molto alto. Il pensiero è subito questo: "". Nessun disastro. Perché uno o due appelli superati con un punteggio più basso non potranno rovinare tutto il lavoro. Il segreto per non far crollare tutto è far sì che questi episodi siano un'eccezione.Diciamo subito che unasi aggira tra il. Ecco i consigli che ci sentiamo di darti per alzarla:

- Preparazione impeccabile: studia al meglio e con anticipo per sostenere la prova.

- Non lasciare nulla indietro: l'accumulo di esami da dare non è sempre una strategia vincente. Potrebbe voler dire far precipitare la media perché non avrai molto tempo per studiare.

- Partecipa alle lezioni e prendi appunti: i professori apprezzano gli studenti che arricchiscono i contenuti con ciò che è stato detto in classe. Per non dimenticare nulla prendi appunti e niente vergogna, fai tutte le domande che ti senti di fare.



Serena Santoli