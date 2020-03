Coinquilini in quarantena: 10 consigli per andare d'accordo

1. Chi esce a fare la spesa?

2. Scrivi il Decameron del presente

3. Serata karaoke

4. Giochi da tavolo

5. Lavaggi, lavaggi, lavaggi

6. Maratona serie tv

7. Non trascurare del tutto lo studio

8. Cucina che passione!

9. Sport a casa

10. Dedica del tempo a te stesso

Non tutti gli studenti fuori sede, presi dal panico dopo le misure restrittive adottate dal Governo, hanno lasciato le grandi città per tornare in famiglia. C'è chi, rispettando il decreto, da cui poi è stato tratto anche un hastag,dimostrando senso civicoMolti quindi gli studenti che, dovendo vivere lasono alle prese con nuove dinamiche di convivenza.Sì perchè se fino a poche settimane fa l'unico momento in cui stare tutti assieme era la sera, adesso laDopo leatte a contrastare la diffusione del virus, tutti sono a casa, studenti fuori sede compresi! Come andare d’accordo? E come comportarsi in questa situazione di emergenza? Ecco iche tutti i coinquilini d’Italia dovrebbero seguireLe disposizioni del nuovo decreto prevedono chenel rispetto delle misure igienico sanitarie. È importante, dunque, stabilire chi va a fare le scorte di cibo, magari adottando il criterio dell'alternanza. L'importante è ridurre le uscite e ricordare di rispettare tutte le indicazioni. Qui un breve ripasso Dal 1348 ne è passato di tempo ma data la situazione di emergenza, anche tu, come il grande Boccaccio, potresti accingerti acome le sette donne e i tre uomini durante la peste a Firenze. Unnon trovi?!Diciamoci la verità, qualcuno già lo faceva!sono degli ottimi diversivi per allentare la tensione di questi giorni. Non bisogna avere particolari doti canore perE se il karaoke non ti basta, partecipa ai diversi flash mob organizzati sui balconi di tutta Italia “per sentirsi più vicini”. Qui il calendario Se la noia ti assale e non sai proprio cosa fare, allietati con i cari è 'vecchi'Se non hai nulla in casa, tranquillo perchè ti basterà fare unaIn alternativa con i tuoi coinquilini puoi sempre optare perInsomma, chi non ha un mazzo di chiavi in casa?Un po’ di tempo in casa da dedicare alle lavatrice ci voleva! Se prima eri costretto a fare tutto di corsa tra una lezione e un'altra, e non avevi mai il tempo per fare lavaggi, è questo ilNon c’è neanche fretta che asciughino... nessuno deve uscire da casa!Se non vuoi rinunciare alla compagnia del tuo coinquilino ma la troppa interazione ti sta iniziando a soffocare, alloraper fare insieme qualcosa ma senza parlare troppo! Ti basterà un divano, o in alternativa uno dei letti della casa, qualche snack e via con laNon andare in università o in biblioteca per studiare non significa che i libri devono rimanere chiusi sulla scrivania.questo ti aiuterà a non rimanere indietro e a non avere problemi durante laAdesso che hai più tempo per cucinare e sperimentare in cucina,Per i più competitivi si potrebbe creare in casa un vero e proprioL'importante, però, è non litigare per chi dovrà pulire!Tra le disposizioni governative c’è anche la chiusura delle strutture sportive.Sceglie assieme ai tuoi coinquilini degli spazi, l’orario e la tipologia di esercizi da fare insieme. Se non hai molta fantasiaSeparati un po’ dagli altri coinquilini e decidere di staccare la spina è normale, tranquillo non devi sentirti per questo un eremita!per rilassarti e recuperare la serenità persa tra la sessione invernale e l’inizio di questa pandemia.