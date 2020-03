Coronavirus, cosa si può fare e non si può fare fino al 3 aprile? Il vademecum del Governo

Coronavirus: il vademecum del governo

Spostamenti: sono consentiti tutti gli spostamenti per ragioni lavorative (giustificabili mediante la compilazione di un'autocertificazione), per l'acquisto di beni essenziali, per esigenze sanitarie o per rientrare al proprio domicilio. La veridicità dell’autocertificazione è soggetta a controlli e chi viola le disposizioni commette reato. Si consiglia, ad ogni modo, di favorire il lavoro a distanza, mediante lo smart working, ove possibile. Chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Trasporti di merci e taxi: l’attività di trasporto di merce rientra nelle esigenze lavorative dunque non vi è alcuna limitazione. Pertanto il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo dei prodotti. Non sono previste limitazioni neanche per il trasporto pubblico non di linea, dunque i servizi taxi e di ncc rientrano nelle esigenze lavorative.

Uffici e dipendenti pubblici: l’attività amministrativa è svolta regolarmente anche se quasi tutti i servizi sono fruibili online. Negli uffici devono comunque essere rispettate le norme igienico sanitarie e se un dipendente pubblico ha sintomi febbrili rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe l'assenza da lavoro per malattia.

Pubblici esercizi: l’orario di apertura di bar e ristoranti va dalle 6,00 alle 18,00 e ogni gestore ha l’obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione vi è la sospensione dell’attività. Nonostante la chiusura al pubblico, bar e ristoranti possono fare consegne a domicilio nelle ore successive, evitando sempre il contatto personale nel momento della consegna. Le disposizioni prevedono, inoltre, la chiusura al pubblico di teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura.

Scuole e università: sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta possibile lo svolgimento delle attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Nelle università, inoltre, le sessioni d’esame e le sedute di laurea potranno essere svolte ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative. Chi è in Erasmus, inoltre, deve seguire le indicazioni delle competenti Istituzioni Europee.

Cerimonie ed eventi: tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico sono sospese. È sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Turismo: i turisti italiani e stranieri in vacanza devono limitare gli spostamenti a quelli necessari, giusto per tornare presso il proprio domicilio. Gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti per chi fa rientro nelle proprie case. Nel vademecum si raccomanda, dunque, di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

E' possibile uscire di casa? Quali sono i luoghi che possono essere frequentati? I pub e le pizzerie rimarranno chiuse. E i supermercati? Le messe si celebreranno? Ilha da poco diffuso un vademecum con tutte le informazioni necessarie per comprendere quali sono gli spostamenti autorizzati e il modo in cui privati, dipendenti pubblici e cittadini si devono comportare dopo il decretoEcco che cosa dice il vademecum del Governo.Sono tante ledei cittadini italiani dopo le disposizione del decreto, che prevede l’estensione delle misure di contenimento del coronavirus su tutto il territorio nazionale. Il Governo ha così deciso di diffondere una guida con tutte le informazioni necessarie per questo periodo di quarantena. Ecco cosa c’è da sapere. Qui il testo completo