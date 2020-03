I flash mob della settimana fino al 22 marzo: le canzoni e gli appuntamenti

Coronavirus: la musica unisce gli italiani

Flash mob coronavirus: i testi delle canzoni

Con le nuove disposizioni del decreto “", tutti gli italiani sono in quarantena presso le proprie abitazioni per limitare gli spostamenti e gli assembramenti in luoghi affollati. La quarantena è stata rafforzata mercoledì scorso quando il Primo Ministro,, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di supermercati e farmacie.Lo stare a casa però non ha posto fine all’umore degli italiani: laè diventata l’elemento collante dai condomini delle grandi città alle abitazioni dei piccoli paesi. Nel weekend sui social sono stati pubblicati una dozzina di video che testimoniano l’altissima partecipazione ai flash mob di tutta Italia. Ecco tutte le iniziative fino al 22 marzo.Guarda anche"Bisogna mantenere la distanza di un metro tra persone": è questa una delle precauzioni date dalper evitare la diffusione del virus. Come sentirsi, dunque, più vicini? Gli italiani hanno deciso di affacciarsi ai balconi per cantare le canzoni più popolari e conosciute nella penisola: dall’Inno d’Italia a "Volare" di, da "L’Italiano" dia "Strada Facendo" di. Ecco tutti i flash mob in programma in settimana.L’appuntamento romano quotidiano si chiama “” e sta coinvolgendo l’intera penisola. Il calendario prevede glitutti i giorni alle ore 12 e l’al pomeriggio alle ore 18. Ecco il calendario:: applausi ai medici: Volare – Modugno: Tanto pe cantà – Manfredi: Felicità – Al Bano: Ma che ce frega – Fiorini: Strada facendo – Baglioni: L’italiano – Cotugno: Ciao Mamma – JovanottiDaricomincia l’intonazione dei canti più conosciuti tra gli italiani per celebrare la vicinanza in questo periodo di emergenza data dal Covid-19. Ecco i testi delle canzoni da ripassare!Penso che un sogno così non ritorni mai piùMi dipingevo le mani e la faccia di bluPoi d'improvviso venivo dal vento rapitoE incominciavo a volare nel cielo infinitoVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu dipinto di bluFelice di stare lassùE volavo, volavo felice più in alto del soleEd ancora più suMentre il mondo pian piano spariva lontano laggiùUna musica dolce suonava soltanto per meVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu dipinto di bluFelice di stare lassùMa tutti i sogni nell'alba svaniscon perchéQuando tramonta la luna li porta con séMa io continuo a sognare negli occhi tuoi belliChe sono blu come un cielo trapunto di stelleVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu degli occhi tuoi bluFelice di stare quaggiùE continuo a volare felice più in alto del soleEd ancora più suMentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi bluLa tua voce è una musica dolce che suona per meVolare oh, ohCantare oh, ohNel blu degli occhi tuoi bluFelice di stare quaggiùNel blu degli occhi tuoi bluFelice di stare quaggiùCon teÈ una canzone senza titoloTanto pe' cantàPe' fa quarche cosaNon è gnente de straordinarioÈ robba der paese nostroChe se po' cantà pure senza voceBasta 'a saluteQuanno c'è 'a salute c'è tuttoBasta 'a salute e un par de scarpe novePoi girà tutto er monnoE m'a accompagno da mePe' fa la vita meno amaraMe so' comprato 'sta chitaraE quanno er sole scenne e moreMe sento 'n core cantatoreLa voce e' poca ma 'ntonataNun serve a fa 'na serenataMa solamente a fa 'n manieraDe famme 'n sogno a prima seraTanto pe' cantàPerché me sento un friccico ner coreTanto pe' sognàPerché ner petto me ce naschi 'n fioreFiore de lillàChe m'ariporti verso er primo amoreChe sospirava le canzoni mieE m'aritontoniva de bucieCanzoni belle e appassionateChe Roma mia m'aricordateCantate solo pe' dispettoMa co' 'na smania dentro ar pettoIo nun ve canto a voce pienaMa tutta l'anima è serenaE quanno er cielo se scoloraDe me nessuna se 'nnamoraTanto pe' cantàPerché me sento un friccico ner coreTanto pe' sognàPerché ner petto me ce naschi un fioreFiore de lillàChe m'ariporti verso er primo amoreChe sospirava le canzoni mieE m'aritontoniva de bucieÈ tenersi per mano andare lontano, la felicitàE il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicitàÈ restare vicini come bambini, la felicitàFelicitàFelicitàÈ un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che vaÈ la pioggia che scende dietro le tende, la felicitàÈ abbassare la luce per fare pace, la felicitàFelicitàFelicitàÈ un bicchiere di vino con un panino, la felicitàÈ lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicitàÈ cantare a due voci quanto mi piaci, la felicitàFelicitàSenti nell'aria c'è giaLa nostra canzone d'amore che vaCome un pensiero che sa di felicitàSenti nell'aria c'è giàUn raggio di sole più caldo che vaCome un sorriso che sa di felicitàFelicitàE una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che vaE'un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicitàE una telefonata non aspettata, la felicitàFelicitàFelicitàÈ una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicitàÈ una mano sul cuore piena d'amore, la felicitàÈ aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicitàFelicitàSenti nell'aria c'è giàLa nostra canzone d'amore che vaCome un pensiero che sa di felicitàSenti nell'aria c'è giàUn raggio di sole più caldo che vaCome un sorriso che sa di felicitàFatece largo che passamo noiSti giovanotti de' sta Roma bellaSemo ragazzi fatti cor pennelloE le ragazze famo innamoràE le ragazze famo innamoràMa che ce frega ma che ce 'mportaSe l'oste ar vino ci ha messo l'acquaE noi je dimo e noi je famoC'hai messo l'acquaNun te pagamo ma peròNoi semo quelliChe j'arrisponnemmo 'n coroE' mejo er vino de li CastelliDe questa zozza societàE si per caso vi è er padron de casaDe botto te la chiede la pigioneE noi jarrispondemo a sor padroneT'amo pagato e 'n te pagamo piùT'amo pagato e 'n te pagamo piùChe ce arifrega che ce arimportaSe l'oste ar vino ci ha messo l'acquaE noi je dimo e noi je famoC'hai messo l'acquaNun te pagamo ma peròNoi semo quelliChe j'arrisponnemmo 'n coroE' mejo er vino de li CastelliDe questa zozza societàCe piacciono li polliLi abbacchi e le gallinePerché son senza spineNun so' come er baccala'La societa' dei magnaccioniLa societa' della gioventùA noi ce piace de magna e beveE nun ce piace de lavora'Portace 'nantro litroChe noi se lo bevemoE poi jarrisponnemoEmbe' embe' che c'èE quanno er vino embe'C'arriva al gozzo embe'Ar gargarozzo embe'Ce fa 'n figozzo embe'Pe falla corta pe falla breveMio caro oste portace da beveDa beve da beveIo ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insiemeCon l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'èTra mille mattini freschi di bicicletteMille più tramonti dietro i fili del tramEd una fame di sorrisi e braccia intorno a meIo e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perdutoHo visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar viaE ho respirato un mare sconosciuto nelle oreLarghe e vuote di un'estate di cittàAccanto alla mia ombra nuda di malinconiaIo e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrelloCol viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guaiHo camminato quelle vie che curvano seguendo il ventoE dentro a un senso di inutilitàE fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedraiStrada facendo, vedraiChe non sei più da soloStrada facendo troveraiUn gancio in mezzo al cieloE sentirai la strada far battere il tuo cuoreVedrai più amore, vedraiIo troppo piccolo fra tutta questa gente che c'è al mondoIo che ho sognato sopra un treno che non è partito maiE ho corso in mezzo a prati bianchi di lunaPer strappare ancora un giorno alla mia ingenuitàE giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai vedrai, vedraiStrada facendo vedraiChe non sei più da soloStrada facendo troveraiAnche tu un gancio in mezzo al cieloE sentirai la strada far battere il tuo cuoreVedrai più amore, vedraiE una canzone neanche questa potrà mai cambiar la vitaMa che cos'è che ci fa andare avanti e dire che non è finitaCos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amoreChe mi fa cantare e amare sempre piùPerché domani sia migliore, perché domani tuStrada facendo vedrai (perché domani sia migliore, perché domani tu)Lasciatemi cantareCon la chitarra in manoLasciatemi cantareSono un italianoBuongiorno Italia, gli spaghetti al denteE un partigiano come presidenteCon l'autoradio sempre nella mano destraUn canarino sopra la finestraBuongiorno Italia con i tuoi artistiCon troppa America sui manifestiCon le canzoni, con amoreCon il cuoreCon più donne e sempre meno suoreBuongiorno Italia, buongiorno MariaCon gli occhi pieni di malinconiaBuongiorno DioLo sai che ci sono anch'ioLasciatemi cantareCon la chitarra in manoLasciatemi cantareUna canzone piano pianoLasciatemi cantarePerché ne sono fieroSono un italianoUn italiano veroBuongiorno Italia che non si spaventaCon la crema da barba alla mentaCon un vestito gessato sul bluE la moviola la domenica in TVBuongiorno Italia col caffè ristrettoLe calze nuove nel primo cassettoCon la bandiera in tintoriaE una Seicento giù di carrozzeriaBuongiorno Italia, buongiorno MariaCon gli occhi pieni di malinconiaBuongiorno DioLo sai che ci sono anch'ioLasciatemi cantareCon la chitarra in manoLasciatemi cantareUna canzone piano pianoLasciatemi cantarePerché ne sono fieroSono un italianoUn italiano veroLasciatemi cantareCon la chitarra in manoLasciatemi cantareUna canzone piano pianoLasciatemi cantarePerché ne sono fieroSono un italianoUn italiano veroChe bello è quando c'è tanta genteE la musica, la musica ci fa star beneÈ una libidineE una rivoluzioneQuando ci si può parlare con una canzoneChe bello è quando lo stadio è pienoE la musica, la musica riempie il cieloÈ una libidineE una rivoluzioneÈ una libidineÈ una rivoluzioneCiao mamma guarda come mi divertoHey hey, hey hey, ah ah ahCiao mamma guarda come mi divertoWhoo, oh yeah yeahCiao mamma guarda come mi divertoEverybody, everybodyCiao mamma guarda come mi diverto, whooAlè oh oh, alè oh oh, alè oh oh, alè oh ohE quando tramonterà il sole sopra la cittàUn'anima sola, un corpo unicoÈ una libidineÈ una rivoluzioneÈ una libidineÈ una rivoluzioneCiao mamma guarda come mi divertoWhoo, oh yeah yeahCiao mamma guarda come mi divertoHey hey, hey hey, ah ah ahCiao mamma guarda come mi divertoJovanottiCiao mamma guarda come mi diverto, yeah yeah yeahAlè oh oh, alè oh oh, alè oh oh, alè oh ohChe bello e quando c'è tanta genteE la musica, la musica ci fa star beneChe bello e quando lo stadio è pienoE la musica, la musica riempie il cieloÈ una libidineÈ una rivoluzioneÈ una libidineÈ una rivoluzioneCiao mamma guarda come mi divertoHey hey, hey hey, ah ah ahCiao mamma guarda come mi divertoE JovanottiCiao mamma guarda come mi divertoYeah, yeah yeah yeah yeahCiao mamma guarda come mi divertoFinalmente liberi, yeahCiao mamma guarda come mi divertoCiao mamma guarda come mi divertoCiao mamma guarda come mi diverto