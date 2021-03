Si può essere bocciati alla tesi di laurea?

Tesi di laurea: in cosa consiste

Tesi di laurea: quando si rischia la bocciatura

La stesura dellaè l’ultimo passo verso la fine del percorso accademico. Dopo anni di lezioni, esami e tirocini curriculari arriva il momento di mettersi a scrivere un elaborato, frutto disu un argomento nei confronti del quale ci si sente più preparati. Ma una volta consegnata al docente si possono incontrare degliil giorno della discussione? Ma soprattutto, si può essereanche con la? Domande che assalgono tutti i maturandi, per questo motivo noi di Skuola.net abbiamo deciso di dare delle risposte a riguardo!Laè l’ultimo ostacolo da superare per ogniper terminare il percorso accademico. Come anticipato, deve essere incentrata su untrattato durante gli anni di studio e per questo deve avere comeil docente della. Scelto l’argomento e il docente, bisogna procedere con altri, che riguardano lae la scelta dellaa cui si vorrà partecipare, lae la relativa documentazione con, prospetto deglie iche cambiano da università a università. Anche se tutti questi pasaggi vengono svolti senza intoppi, il giorno della discussione qualcosa potrebbe, purtroppo, andare storto.Guarda il video conLa redazione della tesi di laurea richiede sempre. È il coronamento della propria carriera accademica e per questo presuppone unoe unaparticolare. Non bisogna dunque ricorrere adper sbrigarsi e ingannare relatore e commissione. Uno studente che propone una tesi con sezioni testuali interamenterischia lae l’invito a produrre una tesi differente. Negli anni si sono verificati casi tanto incredibili quanto significativi: nel 2014 quattro laureandi dell’furono sospesi dalla seduta dopo un attento controllo sulle loro tesi,. Uno di loro, però, si presentò ugualmente di fronte alla commissione ma ricevette subito l’invito ad andarsene. Nel 2016, invece, quattro studenti su cinque iscritti al corso di Fisioterapia dell’furonoproprio il giorno della, scatenando l’ira dei genitori sui docenti, che furono addirittura costretti a tornare a casa scortati dalla. Casi questi, certamenti isolati, ma realmente accaduti a testimonianza di quando sia importante impegnarsi nella stesura della tesi e non affrontarla come se fosse un passaggio obbligato e privo di senso verso l'agognato titolo.