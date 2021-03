Ha 88 anni e sta per conseguire la 14° laurea

Ha 88 anni e quasi 14 lauree: la storia di Leonardo Altobelli

Il rapporto con i suoi compagni di corso

Non è mai troppo tardi per laurearsi! Si potrebbe riassumere così l'esilarante storia che arriva da, città del foggiano, e che ha come protagonista, un 88enne che presto rimetterà per la quattordicesima volta lasulla sua testa. Dadella scuola primaria a, ha ricoperto negli anni anche la carica didella sua città e conta l’iscrizione a quattro ordini professionali:Ecco l’incredibile storia dello studentee ildel mondo.Fonte foto AnsaSi chiama, ha da poco compiutoe sta frequentando per la 14esima volta l’università per conseguire la laurea in "". Ha conseguito la sua prima laurea in “” nel 1969 presso l’Università di Siena, titolo che gli ha permesso di esercitare negli anni la professione di medico di base. Il primo lavoro, tuttavia, è stato quello di. Ai giornalisti di Tgcom24 ha confidato che conserva di tale professione l’impostazione e la: “Punto tutto soprattutto sulla mia notevole forza di volontà. Ed è quella che dovrebbero avere anche tutti gli studenti che si approcciano alla vita universitaria". Quanto ai titoli di studio conseguiti negli anni, il signor Leonardo è dottore ine della. L’ultimo titolo conseguito è il master in “” dell'Università di Foggia per il quale ha scritto una tesi dal titolo “”. Oltre all’iscrizione a quattro differenti ordini, il suo curriculum vanta ancheGuarda il video conIn università ormai tutti lo conoscono e spesso si sentono inperché conoscono il suo percorso di studi, altri pensano che sia il loro. Leonardo ha anche raccontato che tutti gli danno del voi ma lui cerca di metterli subito a proprio agio. Ilcon iraggiunge anche unaquando si ritrovano a fare lavori di gruppo. Del resto, i suoie la suasono un esempio per i giovani, così come sottolineato da, direttore generale dellache gli ha da poco inviato una lettera: “Giorni fa ho ricevuto una lettera dal direttore generale dell'ateneo romano, Giovanni Lo Storto, anche lui originario di Troia, con la quale mi ha detto che sono di augurio e di esempio per tutti gli studenti. La laurea è un investimento e non va sprecata, nella vita bisogna farla fruttare con coscienza”.