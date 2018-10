Come funziona la laurea: scadenze, scrittura, discussione

La tesi di laurea è il coronamento della carriera scolastica, l’ultimo grande ostacolo che troverai sul tuo cammino accademico, quindi un momento decisamente importante. Avere dubbi o domande sul suo svolgimento o su come prepararsi al grande evento è più che normale. Ecco perché noi di Skuola.net abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza su questa tappa fondamentale per ogni universitario. Infatti la tesi ha un excursus preciso con molte regole da seguire alla lettera, ma andiamo con ordine e scopriamo insieme come funziona.

Laurea, come scegliere l’argomento giusto

Scegliere il relatore della tesi di laurea

Domanda online per la tesi di laurea

Domanda di laurea

Come scegliere l'argomento della tesi di laurea ? Il primo step può sembrare banale, ma è fondamentale scegliere l’argomento giusto sul quale poi impostare la tesi. Di solito è bene prediligereincontrata duranti gli anni universitari. Scegliendo una materia con la quale abbiamo familiarità la discussione dovrebbe senz’altro sembrarti più scorrevole e facile da affrontare.Quando si hanno le idee chiare sull’argomento della tesi di laurea è tempo di chiedere a un professore di svolgere il compito di relatore della tua tesi . Se la materia della tua tesi prevede più di un docente di riferimento,In modo che possa attestare la tua preparazione e possa seguirti al meglio.E’ uno step propedeutico alla vera domanda di entrare in tesi. La domanda online si può fare sul sito dell’università, nell’apposita sezione dedicata. Lì potrai scegliere tra. Prima di scegliere,, sicuramente avrà importanti suggerimenti da sottoporti per poter capire quale può essere la sessione giusta per te. Questa parteQuesta è una fase molto importante e decisiva e va completata almeno 30 giorni prima della sessione. Prevede anche numerosi documenti da presentare in segreteria, vediamoli insieme:

Domanda di laurea cartacea – si tratta di un documento, da scaricare dal sito dell’università, con il quale il laureando specifica la sua intenzione di laurearsi in una precisa sessione di laurea, indicando il relatore della tesi di laurea, il titolo e l’argomento.



Consegna della tesi di laurea

– bisogna allegare le ricevute di pagamento dei bollettini di laurea e delle marche da bollo necessarie per inviare la domanda. I bollettini di laurea, con qualche piccola differenza, si aggirano intorno ai 60/70€ e le marche da bollo costano 14,62€.– bisogna consegnare in segreteria la fotocopia del libretto universitario, con all’interno gli esami sostenuti, i CFU accumulati e i voti presi. Ultimamente le università italiane stanno abbandonando il libretto universitario cartaceo per adottare quello online; in questo caso le fotocopie non dovranno essere consegnate in segreteria, ma sarà sufficiente stampare una autocertificazione degli esami sostenuti. L’autocertificazione potrà essere scaricata dalla pagina personale di ogni studente.– si tratta di un foglio per attestare la prenotazione come laureandi in una precisa sessione di laurea. Questo foglio è un modulo prestampato, presente sul sito dell’università, che deve essere firmato dal relatore di tesi e dal preside di facoltà.L’ultima fase che si contrappone tra voi e la discussione è quella della consegna della tesi. Questa fase prevede la consegna alla Segreteria Studenti del materiale, dove dovrà essere indicato il titolo della tesi di laurea, la materia di laurea, il nome del relatore e il nome e la matricola del candidato laureando e. Sia il frontespizio sia la tesi completae dovranno essere consegnati