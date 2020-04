Affitti universitari, la fotopetizione per chiedere sostegno per gli studenti fuori sede

Coronavirus, fuori sede: gli studenti chiedono azioni concrete

Sostegno agli affitti universitari: richieste e fondi regionali

Con l’emergenza coronavirus la didattica negli atenei italiani è passata in. Ma in questo momento tra i più penalizzati ci sono glie i relativi nuclei familiari che continuano a pagare i canoni d’affitto seppur senza alcun sussidio. Le numerose richieste d’aiuto degli studenti pervenute all’sono diventate una vera e propria fotopetizione, intitolata “”.Ecco cosa sta succedendo.La crisi sanitaria Coronavirus e le conseguenti disposizioni governative per frenare il contagio hanno travolto profondamente ile in particolare gli. Oltre ai disagi causati dalle lezioni online, non sempre accessibili da tutti, il problema che più si sta facendo sentire è quello legato al pagamento dei canoni d’affitto, visto che molti studenti dipendono dalle famiglie che, in questo momento, vivono difficoltà anche economiche.Per questo l'ha lanciato una fotopetizione a cui hanno aderito centinaia di studenti per avere risposte chiare su una esigenza non più rimandabile. Il concetto è sintetico, chiaro e di impatto: “”. Per il Coordinatore nazionale dell’Unione,, non si può “rimanere indifferenti di fronte alle centinaia di richieste di aiuto che ci stanno pervenendo dagli stessi studenti in questi giorni”. Spiega anche che insieme al(SUNIA) e allahanno inviato una lettera al governo e a tutti gli attori istituzionali “affinché vengano discusse e previste quanto prima forme di sussidio alle famiglie in difficoltà”., il capogruppo, ha aggiunto che è stato richiesto a un sostegno economico anche alin un documento inviato al Ministero dell’Università.Come già spiegato qui , considerate le difficoltà economiche e l’impossibilità nell’ipotizzare una potenziale data di ripresa a regime delle lezioni, in molti non sanno come comportarsi di fronte all’eventualità di. La decisione di ridurre il canone e aiutare gli studenti spetta ai singoli proprietari di casa, per questo c’è bisogno di une di un. “Alcune regioni, come il Lazio, la Sicilia e la Toscana – ha commentato Gulluni - hanno già autonomamente adottato disposizioni per stanziare appositi fondi regionali per venire incontro ai soggetti più deboli, contribuendo a sostenere i canoni di locazione per gli studenti fuori sede”. Negli scorsi giorni è stato approvato un ordine del giorno nel Senato della Repubblica che prevede untramite contributo e/o detrazione fiscale ma l’UDU e per i tanti studenti fuori sede "questi interventi devono essere realizzati subito,. Questa crisi deve essere superata insieme, senza lasciare indietro le, garantendo ila tutte e tutti.”