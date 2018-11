Contratto d'affitto: le regole per gli studenti universitari fuori sede

La ricerca della casa, per gli studenti fuori sede, è uno dei passaggi cruciali per dare il via col piede giusto alla nuova vita da universitario. Per alcuni, infatti, sarà un'esperienza da vivere molto lontano dalla propria città di origine. Fondamentale trovare una sistemazione che non gli faccia rimpiangere la casa dove hanno abitato fino a quel momento. Non sempre, però, ci si riesce. Gli ostacoli principali sono il costo degli affitti e gli eventuali coinquilini. Ma anche doversi confrontare con padroni di casa non proprio accoglienti. Per fortuna, però, c'è uno strumento - pensato soprattutto per gli universitari - per cercare d'instaurare col proprietario dell'immobile un rapporto perlomeno di collaborazione gli affittuari: il contratto di locazione per studenti.

La tipologia di contratto studiata per gli studenti universitari

Come funziona il contratto di locazione transitorio e a chi è rivolto

Più di 6mila euro all'anno: è la cifra che spende in media uno studente universitario per pagarsi un affitto con un regolare contratto. Sempre più proprietari lo propongono, per evitare le incomprensioni - piccole o grandi che siano - che inevitabilmente sorgono durante la locazione. Secondo un recente sondaggio di Skuola.net,. Il merito di questo bando nei confronti degli affitti 'in nero', come detto, è merito soprattutto di una specifica tipologia contrattuale:Il contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari è un particolare tipo dicon cui un soggetto (locatore) mettefuori sede (conduttore/i) un immobile destinato ad abitazione, situato(o in un Comune limitrofo), dietro pagamento di un corrispettivo da determinarsi secondo quanto previsto da appositi accordi territoriali. È bene, inoltre, ricordare che per questa tipologia di contrattoo di formazione post laurea. Restano esclusi gli studenti in Erasmus.





Contratto studenti: durata minima e massima

Le agevolazioni fiscali per i proprietari

Come avviene il pagamento

Obbligatoria la registrazione all'Agenzia dell'Entrate

Vietato il subaffitto, ma ci sono delle eccezioni

Le spese a carico dell'inquilino

La legge prevede la durata minima e massima di tale tipologia di contratto. Il contratto a uso transitorio ha una. Alla prima scadenza il contratto di locazione, a meno che il conduttore non comunichi al locatore ladella data di scadenza.Questo contratto è conveniente sia per gli affittuari che per i padroni di casa. In quanto consente di adattare il tempo dell’affitto alle proprie esigenze e,, a seconda della zona in cui si trova l'appartamento). Inoltre, per il proprietario dell'immobile sono previste particolari, mentre l'inquilino avrà una detrazione sul canone d'affitto fino a 500 euro.ma solo entro i limiti massimi fissati per legge., cioè può essere totalmente concordato dalle parti, purché non superi un limite prestabilito da appositi accordi territoriali.Trattandosi di un accordo di durata superiore a 30 giorni, è, con la tassa di registro che va ripartita equamente tra locatore e inquilino. All’interno del contratto, oltre alla compilazione delle informazioni di base, èDi norma, salvo che le parti non decidano diversamente, èdi tempo. Durante il periodo estivo, se l’appartamento è stato affittato per più di un anno, il contratto prosegue e l’inquilino è tenuto a pagare i canoni anche se non usufruisce dell’immobile.dell’ascensore; nonché le spese relative alla fornitura dell’acqua; all'energia elettrica, al riscaldamento e al condizionamento d’aria e anche le spese per la fornitura degli altri servizi comuni. Se ildi canone è. Anche il canone Rai deve pagarlo l'inquilino.