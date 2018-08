Affitti universitari: fuori sede, le regole per l'affitto sicuro

Con la maturità alle spalle, per i neodiplomati è ora di guardare avanti. Per tutti coloro che inizieranno a breve l’università, agosto, e soprattutto settembre, è tempo di iniziare a orientarsi nel nuovo mondo post liceo. Tra iscrizione ai corsi, bollettini da pagare, test d’ingresso e immatricolazioni, bisogna anche pensare a dove dormire. Infatti sono moltissimi i giovani che decidono di lasciare il nido accogliente di casa loro per iniziare a studiare in una nuova città, magari più grande di quella che si lascia e con più opportunità.

Cercare casa non è mai facile, soprattutto per uno studente alle prime armi. Le fregature sono dietro l’angolo; è quindi essenziale concentrarsi fin da subito sul proprio obiettivo, avendo ben chiari alcuni punti base. Queste le regole fondamentali per trovare casa senza rischi secondo gli esperti di DoveVivo.

Affitti: regole base per fuorisede

All inclusive o no?

Vicinanza all’Università

Sicurezza e servizi

Condominio, casa e coinquilini

Scopriamo insieme i consigli e gli avvisi da tenere sempre a mente quando si sta cercando casa.Quando si inizia a cercare casa è indispensabile tenere sott’occhioche si visionano. Alcuni possono risultare più bassi, ma bisogna sempre tenere in considerazioneInfatti possono essere, vale a dire con tutte le spese pagate già nel contratto, oppure, quindi sarà necessario provvedere da soli al saldo delle bollette.Un parametro che sicuramente non va sottovalutato nella scelta dell’appartamento è l’ubicazione di quest’ultimo. Nonostante possa offrire numerosi vantaggi non vivere a ridosso degli atenei, causa affitti notoriamente più alti, c’è comunque da prendere in considerazioneogni mattina., ma se proprio dovete allontanarvi, siate certi che la zona scelta abbia le infrastrutture e i servizi necessari per non rendervi gli spostamenti problematici.Il posto in cui scegliete di prendere casa, il più delle volte, non sarà semplicemente dove andrete a dormire, ma inizierete a vivere in quella zona, in quel quartiere. Quindi, trovandovi in una città sconosciuta,come supermercati, lavanderie, bar, poste, bancomat e via dicendo. Dovete darvi del tempo per ambientarvi, e localizzare subito servizi e punti di interesse per altri ragazzi come voi, sicuramente aiuterà il processo e vi farà sentire. E a proposito di sicurezza, è indispensabile che il quartiere che scegliete vi possa infondere tutta la sicurezza possibile, senza aver paura di incontrare brutte sorprese tornando a casa.Un altro aspetto da tenere presente sono le condizioni del condominio che avete scelto. E’ sempre meglio che esso sia fornito dei, come. Inoltre dovrete assicurarvi che; frigorifero, microonde, lavatrice o lavastoviglie, ferro da stiro e molto altro. Se questi non dovessero essere presentiin autonomia, con il proprietario o con gli altri coinquilini. E qui si arriva a un altro tasto molto importante del vivere da fuorisede:. Vivere insieme è senza dubbio, ma deve essere vissuta in maniera positiva da entrambe le parti. La maggior parte delle volte troverai accanto studenti proprio come te, che sanno quello che stai passando o lo stanno passando anche loro;, e con la giusta capacità di adattarvi la convivenza sarà un’esperienza grandiosa.