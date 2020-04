CFU, borse di studio e no tax area: emendamento del giovane deputato per aiutare gli universitari

Borse di studio e No Tax Area, i problemi da risolvere

Il contenuto dell’emendamento

hanno diritto alla borsa di studio gli studenti (con già i requisiti relativi alla condizione economica) che, per motivate ragioni legate all’emergenza COVID-19,non abbiano potuto acquisire entro il 10 agosto i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per all’accesso alle borse di studio;

il numero di CFU computati nell’anno accademico 2019/2020 saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l’accesso alle borse di studio;

la misura vale anche per l’accesso alla No Tax Area per l’anno accademico 2019/2020.

Non solo la scuola, ma anchedalle conseguenze dovute all’espandersi del Coronavirus. Tutti gli atenei italiani, infatti, sono chiusi da circa un mese e per non danneggiare gli studenti hanno subito ‘traslocato’ leMa se i corsi vanno avanti senza intoppi così come le sedute di laurea, numerosi i neo dottori che in questi giorni hanno discusso la propria tesi comodamente da casa, sono ancora molti i punti che è necessario affrontare per evitare che la crisi dovuta al COVID-19 abbiaBisogna infatti risolvere lenecessari per ilo indispensabili per l’accesso allaProprio su questi due punti si concentrano le proposte contenute nell’presentato dal deputato del Movimento 5 StelleGuarda anche:Nonostante la risposta degli atenei per quanto riguarda il proseguimento delle lezioni attraverso il web sia stata celere, da subito lesu alcune questioni molto importanti e di primario interesse per una larga fetta di studenti universitari: quella relativa aiA raccogliere tali richieste è stato Luigi Iovino “La condizione straordinaria che tutti stiamo vivendo in queste settimane – ha spiegato il giovane deputato del M5s – non deve farci dimenticare che, per quanto in modo inusuale, la formazione degli studenti universitari continua, ma anche che sono tante le problematiche su cui la politica deve lavorare e dare risposte veloci. Tanti aspetti, che un mese fa non potevamo prevedere, ora devono essere adeguati alla nuova realtà”. Con queste parole Iovino, sottolinea la sua volontà e il suo impegno affinché il passaggio parlamentare del decreto Cura Italia serva tra l’altro ad“Le richieste degli studenti – spiega ancora il deputato 27enne del M5S – mi hanno trovato pienamente d’accordo”. Per questo motivo l’emendamento al Cura Italia da lui presentato è così sintetizzabile:Visti i disagi dovuti alla situazione che stiamo vivendo molti studenti rischiano di non riuscire ad ottenere i CFU richiesti per il mantenimento delle agevolazioni sopra citate, e quindi di ritrovarsi a vivere problematiche socio-economiche. Iovino ha infatti sottolineato che l’emergenza “rischia di acuire le disuguaglianze e penalizzare proprio quelle persone che sono di per loro più svantaggiate, nel contesto universitario come negli altri: dobbiamoquale luoghi di formazione e di crescita per tutti”. Al momento l’emendamento al decreto Cura Italia è già stato sottoscritto da diversi portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, dove partirà l’iter di conversione in legge del provvedimento.