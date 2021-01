10 cose da fare nei primi sei mesi dopo la laurea

Dormire fino a tardi

Passare dal reparto abbigliamento a quello casalinghi

Cavarsela da soli

Non giocare col calore

Acquistare articoli per la casa senza chiedersi il perché

Ubriacarsi alla festa di lavoro e riposare con la testa sulla spalla del capo

Scoprire che il parcheggio all'aperto è il diavolo in persona

Mettere in discussione il vostro stato sentimentale

Capire che l'amore non conosce distanze

Arriverete a conoscervi

Crediamo di parlare un po’ per tutti quando diciamo che i primidopo il conseguimento dellasiano più deprimenti di una rottura con il proprio ex. È come se avessimo scaricato su di lei tutte le responsabilità. Senza contare che a questo punto la maggior parte dei genitori taglia lee bisogna arrangiarsi da soli.Insomma,è una delle cose più difficili da fare e dopo la laurea ci saranno un sacco dicon i quali bisogna avere a che fare. Di questi ce ne se sonoche bisogna assolutamente sperimentare nei primiGuarda anche:“Dormire il sabato” diventa il codice per alzarsi solo nel momento un cui quel bisognino diventa impellente. E non solo il sabato. Fino ad ora non potevate farlo o avreste finito per saltare ladel mattino.diventerà parte della vostra routine anche durante tutta la settimana e non più solo per il23 anni vi sono serviti per capire come abbinare alla perfezione quel paio dia quella. Poi un giorno vi accorgerete che questo non vi interesserà più. Quel giorno avrete adocchiato uno stranoo une accantonato il paio di jeans che avevate in mano in un angolo del negozio. Ci ripenserete poi quando starete tornando a casa e vi sentirete davverodopo questa scoperta. Ma tranquilli: quando visualizzerete il vostro centrotavola in cucina, vi sorprenderete ada un orecchio all’altro.Un giorno, quando ormai avrete lasciato, andrà via la corrente dal vostro appartamento e voi sarete obbligati a scendere nelalla ricerca dell’. Inizierete a toccarli tutti alla ricerca del vostro: quale sarà? Bella domanda. E cosa farete quando lo scarico dellasarà intasato a causa dei vostri capelli? E se non trovate ile non riuscite a cambiare canale della tv via cavo che state pagando con i vostri soldi. È bene iniziare afin da subito.Per gli stessi motivi di cui sopra è bene iniziare ae far risparmiare i vostri genitori. Chissà che questo risparmio non li porti a darvi qualche soldo in più nell’attesa di trovare. Ma come fare? Iniziate a risparmiare sul calore: tenete spenti i termosifoni il più possibile ed investite in. O tutte e due se abitate in Trentino.Come per esempio un apri bottiglia elettrico per vini. Perché? Semplice: era inDa un grandederivano grandi responsabilità. Certo, un po’ di vino aiuta a rompere ilcon i propri superiori. Ma in modoVi è mai successo di metterci mezz’ora a ripulire la vostra auto da un’esagerata ondata di bisogni die far tardi al? Bene, vi auguriamo che non vi accada mai.A questo punto, considerando che vi siete appena laureati ed avete impiegato tutte le energie per lo, c’è un’80% di possibilità che siate. Così sunon fate altro che vedere:- coppie felici;- anelli di fidanzamento;- matrimoni;- cibo (difficile da credere, ma molte persone non fanno altro che pubblicare sue foto).Dopo notti trascorse fuori casa, ancora non siete riusciti a trovare nessuno in grado di colmare il vostro. Ma poi raggiungerete improvvisamente la pace quando vi accorgerete di avere solo! Insomma, avrete tantissimo tempo per cercare la persona giusta.Fortunatamente, sperimenterete la possibilità di vedere molti dei vostrilontani anche dopo la laurea. Anche quando non potrete farlo fisicamente, vi daranno una mano le nuove. Perché l’amore e l’amicizia non conoscono distanze.Commetterete errori, li commettono tutti. Ma saranno proprio questi che vi aiuteranno admolto su di voi e a. Diventerete degli amici per voi stessi. Alla fine di una giornata in cui avrete imparato molto su un certo settore, prendete il braccio e datevi una pacca sulla schiena: state facendo tutto da soli e ci state riuscendo alla grande!Serena Rosticci