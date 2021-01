10 cose che dovresti imparare a fare prima della laurea

Cose da fare prima della laurea in dieci mosse

10. Saper accettare una critica

9. Imparare a gestire il tempo

8. Comunicare con il corpo

7. Imparare una seconda lingua

6. Affinare le proprie competenze informatiche

5. Saper parlare in pubblico

4. Vestirsi in modo appropriato

3. Saper chiedere scusa in modo sincero

2.Riuscire a provare empatia per gli altri

1. Essere a proprio agio del disagio

Il passaggio dall’alcostituisce un passaggio importante nella vita di ogni. Nonostante lee il peso delle, ogni studente universitario dovrebbe acquisire diversee rafforzare alcunenon sempre rintracciabili sui libri universitari.Tali competenze e abilità dovrebbero formare la persona e impostare alcuni, soprattutto in vista del primo lavoro dopo la laurea. Per questo abbiamo pensato di proporti la lista delle dieci “cose” che dovresti imparare a fare prima della laurea.da studiare, glida sostenere, unada portare avanti e delda dedicarsi quando si ha un po’ di tempo libero. Laè sempre stata molto faticosa ed è indubbio che l’non abbia fatto altro che peggiorare le cose. Come ti abbiamo anticipato, però, oltre alleda apprendere sui libri universitari, ogni studente dovrebbe affinare le propriee le proprie, dando spazio a quelle che oggi vengono chiamatee pensando aida adottare in vista del primo lavoro dopo la laurea. Sebbene non esista un, noi di Skuola.net abbiamo pensato di elaborareche dovresti imparare prima della laurea. Vediamole insieme.Partiamo da un primo passo fondamentale: bisogna sapereuna. Per farlo serve assumere une mostrarenei confronti di chi dà un consiglio o rivolge una critica. Tale dritta non è solo importante all’università ma anche sul: soprattutto durante i primi momenti èfar tesoro dei consigli e delle critiche mosse daio dal proprio. È certo, allo stesso tempo, che bisogna anche imparare a saper, comprendendo così concome agire.predicava: “Fugge frattanto, fugge il tempo inesorabile”. Come avrai capito, la seconda mossa che ti proponiamo riguarda ile la sua gestione. È fondamentale imparare a saper gestire tutte lepreviste per la giornata e riuscire a dare dellein base al tempo che si ha a disposizione.Soprattutto inè importante saper comunicare anche con ilin quanto questo potrebbe dire all' interlocutore tutto ciò che è necessario che sappia già prima che tu apra la bocca e inizi a parlare. Dei consigli per sembrare sempre? Non interrompere mai il contatto visivo con il tuo interlocutore neanche dopo aver finito di parlare, non agitarti e: tale atteggiamento potrebbe dare l’impressione che tu stiao che non tu sia interessato ala conversazione!Si sa,rispetto alla propria costituisce un. La quarta mossa che ti proponiamo per avere successo anche sul lavoro, dunque, riguarda proprio l’. Cerca di individuare quale lingua potrebbe essere utile per ottenere un ipotetico posto di lavoroI successi della tecnologia avvenuti negli ultimi vent’anni hanno fatto sì che ilprendesse il sopravvento in quasi tutti i settori della. Prima della laurea e in vista di un nuovo lavoro, è dunqueavere una conoscenza base dellae dell’Per moltiè un’e costituisce un serio motivo di. In ambito lavorativo, però, potrebbe capitarti di essere chiamato ad affrontaredi fronte al tuo team o a clienti aziendali.La settima mossa che ti proponiamo riguarda il, ovvero quella serie diche identificano il modo di vestirsi in determinate occasioni. Ciò che bisogna fare è dunque saper riconoscere il codice di abbigliamento per ogni evento o circostanza della quotidianità. Soprattutto sul posto di lavoro è dunque importante saperla propria immagine professionaleo apparire troppo informali.Una delleper la quale l’è proprio l’. È dunque indispensabile imparare aquando si commette un errore. Come riportato su Business Insider, undelegato ha proposto unaper affermare con successo che si è dispiaciuti. I passaggi sono i seguenti: agire rapidamente, presentare le scuse di persona, spiegare cosa è successo, mostrare come eviterai il problema in futuro, chiedere scusa e sdebitarsi.Un altro degli obiettivi da porsi prima della laurea è riuscire aper gli altri. Ma cosa si intende per empatia? È l’intenzione didi un’altra persona e di sperimentarle in modo. Ma attenzione,! Quando un individuo riesce a sentire ilo ladegli altri mettendosi al loro posto,e agire secondo principi morali.Non sempre tutto va come vogliamo! Per questo è importante riuscire ad “essere a proprio agio anche nel disagio”. Uno deisul posto di lavoro, infatti, potrebberole tue giornate. Per questo è importante non farsi suggestionare da tutto ciò che è negativo e continuare a vivere la propria vita personale e lavorativa con