Proroghe scadenze patente e foglio rosa per Covid: come funziona

Proroghe per il conseguimento dell’esame di teoria

Proroghe per la validità del foglio rosa

Per le informazioni ufficiali

A tutti quelli che… dovevano prendere la patente nel 2020: vi siamo vicini. Qualcuno ce l’ha fatta nel periodo estivo, altri invece sono stati costretti a rimandare per i vari lockdown e zone rosse. Dal Ministero dei Trasporti però, arrivano le prime rassicurazioni:Vediamo quindi quali sono ie per chi sono validi.La prima importante proroga riguarda il. Inizialmente, dopo la presentazione della domanda per richiedere la patente di guida, si disponeva di sei mesi per superare la prova teorica. Dopo questo termine, avendo a disposizione due tentativi, se entrambi i test avevano riportato esiti negativi o non venivano effettuati era necessario avviare un nuovo iter. A causa dei disagi legati alla pandemia,ulteriori dall'originaria data di scadenza. Attenzione però: hanno diritto a questa proroga. Non è quindi ancora stato deciso se per chi ha presentato la domanda nel 2021 saranno previste simili proroghe.Una delle modifiche che interessano maggiormente i candidati, rimane la. Ma come funziona? Questa modifica interessa chi è già in possesso del foglio rosa e si prepara a conseguire l’esame pratico. Se la vostra autorizzazione ha come data di scadenza un giorno compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021,. Questa data è però basata sulle disposizioni attuali: ad oggi è infatti prevista la fine dello stato di emergenza per il 30 aprile. Questo vuol, dire che qualora quest’ultimo si dovesse prolungare,. Tutto questo sarà valido salvo nuove disposizioni del Mit.Per tutti i nuovi sviluppi e le norme attualmente in vigore, vi consigliamo di visitare il sito del Mit . Qui troveretee le informazioni utili sulle proroghe per il conseguimento della patente, e per il suo rinnovo.