Primo giorno di scuola, 1 su 3 tornerà in anticipo sui banchi: obiettivo maxiponte

Il calendario scolastico? Sta diventando quasi ‘lettera morta’. Ogni regione, con mesi d’anticipo, stabilisce le date fondamentali per ogni anno di scuola: inizio, fine, vacanze e ponti. Ma poi, in prossimità del ‘giorno x’, si cambia tutto. Soprattutto per quanto riguarda la prima campanella. Così, migliaia di famiglie, si trovano a dover rivedere i propri programmi. L’anno scolastico 2018/2019 non fa eccezione, come verificato da un’indagine di Skuola.net, effettuata su 1500 studenti – di medie e superiori - di tutta Italia. In media, infatti, solo la metà dei ragazzi – il 54% - tornerà tra i banchi nel giorno fissato dal calendario. Mentre quasi 1 su 3 – il 31% - dovrà anticipare l’ingresso in aula. Appena il 15% riprenderà dopo.

Back to school anticipato in quasi tutte le regioni

Le scuole vogliono sfruttare ponti e vacanze

Molto, però,. Perché se era prevedibile che in Puglia (dove il calendario mette il primo giorno di scuola addirittura alle porte dell’autunno) venisse fatto un ‘taglio’ alle vacanze estive, lo stesso non si può dire per regioni in cui l’inizio era previsto tra la seconda e la terza settimana del mese. Volendo avanzare un’ipotesi, suffragata ovviamente dai numeri, c’è da aspettarsi cheAnche se, a volte, non è un male rinunciare a un po’ di ferie estive. Specialmente sedichiarato della scuola d’appartenenza è quello di, a ridosso dei ponti,. In quasi 1 caso su 3 – il 30% - è stata proprio questa la motivazione data dal proprio istituto. Ma il 43% non ha ricevuto (o non ha chiesto) spiegazioni. Ma, apparentemente negativa?(saranno quelli che già sanno di avere soste più lunghe nei mesi a venire?).; stessa quota (39%) per chi si è detto indifferente.





Chi inizia il 10 settembre difficilmente comincia prima

Più tardi è l'inizio, più sale la quota dei rientri anticipati

In Puglia si inizia davvero il 20 settembre?

Ma entriamo nel dettaglio. Una sostanziosa infornata ci sarà già, quando riapriranno i cancelli degli istituti di(vale per l’84% dei ragazzi); ma non manca un 10% che è tornato prima; solo il 6% posticiperà. La vera prova del nove coinvolge gli studenti delle sei regioni (, cui va aggiunta provincia autonoma di Trento) che dovrebbero riprendere. E le cose già cambiano:; appena il 5% tornerà dopo.Più passano i giorni, più le percentuali si modificano in favore della pre-apertura delle scuole. Si può facilmente verificare analizzando le risposte date dai ragazzi delle sei grandi regioni per i quali il rientro è previsto). Ebbene,scarsi (64%);; piccola deroga per una quota irrisoria (2%).E, se ciò non bastasse, la tendenza è confermata dalla: il calendario fissa la, ma. L’unica eccezione è rappresentata da quei ragazzi per i quali il back to school c’è stato il 5 settembre: sono quelli della. Qui, in controtendenza rispetto al resto del Paese,– il 36% -. Altrimenti la media dei rientri anticipati sarebbe stata ancora più alta.