La laurea? In Italia vale poco più di un diploma. A meno che non si punti sulle Stem (e non tutte)

. E non importa che, nel nostro Paese, il numero dei giovani laureati stia pian piano recuperando terreno sulle altre grandi Nazioni del mondo. Perché molti di loro, forse, avrebbero fatto meglio a fermarsi prima, al diploma. Tanto, a conti fatti, gli anni spesi (caramente) tra libri mastodontici ed esami universitari non è che ripaghino sempre adeguatamente. Eccola una delle principali lezioni che si possono ricavare dal, di cui Skuola.net riporta i passaggi salienti., infatti, è vero che– tra i 25 e i 34 anni –(almeno una laurea triennale):(il 34% nel caso delle ragazze). Ma ciò non si traduce in un miglioramento delle prospettive lavorative: nella stessa fascia d’età(se si allarga l’indagine ai 25-64enni, dove i laureati scendono al 19%, l’occupazione è all’81%).La ragione? Scelte non proprio in linea con le esigenze del mercato, che richiede sempre più specialisti in discipline tecnico-scientifiche (peraltro non in tutte). Ad esempio, nel nostro Paese il(tra i 25 e i 64 anni). Quello di un laureato. Peccato che, all’interno della stessa platea,. E tra le nuove generazioni –– teoricamente ancora in tempo per intraprendere il percorso migliore, si sale di pochissimo:Al contrario,(72(78%), analogamente ad altre discipline STEM (scienze naturali, matematica e statistica, al 78%). Ma, guarda caso,, in scienze sociali, giornalismo e nel settore dell’informazione: le sceglie il 31% dei neo-laureati.Poche occasioni di lavoro che si traducono anche in. Una laurea dovrebbe essere il trampolino di lancio non solo per una carriera lavorativa brillante ma anche per guadagni migliori. Invece, da noi,(o comunque a un livello d’istruzione secondario superiore). Laddove. Peggio di così non si può? Tutt’altro.Gli incentivi per completare un’istruzione terziaria, infatti, sembrano essere ancora più scarsi per i giovanissimi:. Inoltre, la distribuzione della ‘ricchezza’ è ancora nettamente sbilanciata tra uomini e donne: le donne guadagnano in media il 30% in meno rispetto agli uomini (ma la media OCSE non è tanto migliore 25%), il 36% nella fascia d’età 35-44 anni.E pensare che, per trovarsi in questa bizzarra situazione,. In media, parliamo di oltre 1700 euro l’anno per le lauree di primo livello, di 1900 euro per le lauree di secondo livello e di circa 450 euro per i dottorati. Per trovare esborsi simili bisogna andare nei Paesi Bassi o in Spagna.. Rette universitarie che, per fortuna, nell’ultimo decennio sono aumentate meno che in altri Paesi OCSE, mentre èsotto forma di esenzione totale dalle tasse universitarie (dal 17% al 39%).Quasi comprensibile che, di fronte a un quadro del genere, un giovane si scoraggi., infatti,, ragazzi che non lavorano, non studiano e non frequentano un corso di formazione.. Una percentuale che non viene abbassata più di tanto da un titolo di studio migliore: tra i 25-29enni, quando inizia la vera transizione tra formazione e mondo del lavoro, l’Italia registra(siamo secondi solo a Grecia e Turchia); tra chi, nella stessa fascia d’età, ha un titolo d’istruzione secondario superiore o post-secondario non universitario è di poco superiore: 28%.