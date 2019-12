OCSE PISA 2018: contesto e genere frenano i sogni dei giovani

L’istruzione di base non decolla

. Con in più un ascensore sociale che, in prospettiva, è destinato a rimanere bloccato, nonostante alcuni ragazzi provenienti dalle fasce meno avvantaggiate abbiano le potenzialità per affrancarsi dal proprio background. Eccola l’immagine dell’Italia che ci restituisce il, l’indagine triennale che valuta il livello delle conoscenze e delle competenze raggiunto dagli studenti di 15 anni – nell’ultima rilevazione il campione è stato di 11.785 giovani – in tre materie chiave:. Un parametro utile per capire come i sistemi educativi delle singole nazioni stiano lavorando sul capitale umano a loro disposizione e dove questo possa andare nell’immediato futuro.A mancare sono le basi. Perché, attualmente, gli studenti italiani ottengonoin lingua italiana(queste ultime sempre più fondamentali nell’era della tecnologia diffusa, soprattutto in ottica lavorativa): si fermano, rispettivamente a 476 punti (contro i 487 di media) e a 468 punti (contro 489 di media)., invece,(restano indietro di un’incollatura): 487 il punteggio dei nostri ragazzi, 489 la media OCSE. Questo perché: in lettura e in scienze, dal 2012 in poi, la prestazione dell’Italia è andata sempre calando; mentre in Matematica il dato è rimasto sostanzialmente stabile.Alla fine, in tutti e tre gli ambiti, il rendimento dei 15enni italiani è statomolti coetanei di Stati competitor diretti come, ad esempio,. E se, anche per gli indicatori dell’indagine PISA 2018, siamoin matematica, siamo inferiori anche a loro in scienze (nel caso del Portogallo stiamo dietro pure sulla lettura). Molto però, come lasciato già intendere, lo fa l’area di geografica di provenienza e il tipo di formazione.Partendo dal secondo aspetto,: 521 in lettura, 522 punti in matematica, 503 in scienze.in classifica: la media è di 395 punti in lettura, di 405 punti in matematica, di 394 in scienze. Oltre 100 punti di distacco in ogni indicatore. Con gli studenti degli Istituti Tecnici che si posizionano nel mezzo.Stesso discorso per la zona del Paese in cui si frequenta la scuola.. In lettura, ad esempio, gli studenti del Settentrione ottengono i risultati migliori (Nord-Ovest 498 punti e Nord-Est 501), mentre i loro coetanei del(Sud 453 punti, Isole 439). Quelli del Centro? Hanno punteggi intermedi ma più simili a quelli registrati al Nord, lasciandosi parecchio indietro i ragazzi del Sud. Dinamiche simili anche per quel che riguarda la matematica (tutto il Nord oscilla tra 514 e 515 punti, il Sud e le Isole arrancano tra 458 e 445 punti) e per scienze (al Nord si sfiorano i 500 punti, al Sud si resta sotto i 450).Volendo fare un’analisi più ‘leggibile’, bisogna però chiamare in causa i livelli delle performance. L’indagine OCSE-PISA ha infatti: da 1c (il peggiore) a 6 (il massimo), considerando il livello 2 come quello di competenze minime e il 5-6 quello dei top performer, a seconda della capacità di soluzione dei quesiti, dai più facili ai più complessi. Così,(laddove su scala internazionale la media è del 9%, quasi il doppio). Con il solito distinguo che va fatto tra studenti del liceo, dove la media dei top performer arriva al 9%, in linea con la media generale), e studenti dei professionali (dove la metà dei ragazzi non arriva alla sufficienza).Studenti che se la cavano leggermente meglio al cospetto della(la media OCSE è del 22%), mentre(la media OCSE è dell’11%); solo i Paesi asiatici ci distanziano, ma non è una novità, riguarda quasi tutto l’Occidente. Qui il divario scolastico interno è però più accentuato:(oltre la metà non raggiunge il livello base). Nelle, invece,(media OCSE al 78%);(la media OCSE sfiora il 7%), concentrati anche qui soprattutto nei licei. Volendo sintetizzare il tutto, in ogni area didattica oggetto dell’indagine; con picchi di oltre il 30% nel Meridione.Pure il genere, però, conta. Perché, le femminee tra i low performer (sotto il livello 2), ci sono più ragazzi che ragazze: lo è circa il 28% dei ragazzi italiani, mentre le ragazze che dimostrano di non possedere le competenze minime di lettura sono circa il 19%. Mentre tra i top performer (livelli 5 e 6) accade l’esatto contrario.del nostro Paese, con differenze di punteggio che vanno dai 19 punti del Nord Ovest ai 35 del Sud Isole., dove il rendimento è pressoché uguale tra ragazze e ragazzi.Ma per comprendere bene le dinamiche in atto tra i giovani italiani in questo momento non basta limitarsi ai numeri. Sono le ambizioni degli stessi studenti a preoccupare, suscitando una riflessione. Sembra quasi che respirino un’aria di sfiducia e fatalismo.nei questionari propostirispetto a quanto ci si aspetterebbe sulla base del loro rendimento scolastico. Specie. Tra gli studenti ad alto rendimento e socialmente avvantaggiati la proporzione è di 7 su 8.Non basta, le aspettative di carriera degli studenti quindicenni con i risultati più elevati sono anche legate a forti. Tra gli studenti con, mentreche si aspetta di farlo. Le femmine, infatti, volano basso:(cosa a cui aspira solo 1 ragazzo su 9 tra i top performer). Appena il 7% dei ragazzi e quasi nessuna ragazza, infine, prevede di lavorare nelle professioni legate alle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).