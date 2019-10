Educazione digitale, Italia ancora indietro. Ma è gran parte dell’Europa a dover migliorare

Le competenze digitali

Si intensifica l’impegno profuso dall’Europa nell’dei propri studenti. Ma la situazione è ancora troppo frammentata per poter ritenere il ‘vecchio continente’ al passo con altri sistemi, in particolare quelli del Nord America e dell’estremo Oriente. Eccola la lezione che si ricava dal rapporto2019, elaborato dalla rete, che ha monitorato quanto e come è stato presente l’insegnamento delle cosiddette digital skills nei vari livelli d’istruzione obbligatoria, in), nell’anno scolastico 2018/2019.Viviamo in una sorta di paradosso: questa, in estrema sintesi, la morale dei dati. Perché gli studenti di oggi sono nativi digitali ma, molto spesso, non possiedono tutti gli strumenti per leggere questo mondo; le famose, distribuite in cinque macro-aree: alfabetizzazione dell'informazione e dei dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza, risoluzione dei problemi. Per farle apprendere in maniera completa servirebbe una loro presenza costante nei programmi scolastici. Purtroppo non è così.È infatti vero che lo sviluppo delle competenze digitali è inserito nei curricula degli studenti, a tutti i livelli d’istruzione obbligatoria (primaria, secondaria inferiore, scuole superiori), nella stragrande maggioranza dei Paesi. Ma, a differenza di altre materie scolastiche tradizionali,. Ad esempio,(le nostre elementari) oltre la metà dei sistemi di istruzione europei la introduce come tema interdisciplinare.(tra cui Grecia, Portogallo, Polonia, Regno Unito). In altri dieci Paesi (Italia compresa) è integrata in altre materie obbligatorie.Mentre(comunità francofone e tedesche di Belgio, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Albania, Bosnia e Erzegovina e Turchia); solo nell’istruzione secondaria le cose migliorano (rimane fuori solamente nelle comunità francofona e tedesca del Belgio che però, assieme a Croazia e Lettonia, stanno rivedendo i curriculum degli studenti).Restando nell’ambito dell'(da noi le scuole medie), il numerodi Paesi che insegnano leobbligatoria aumenta a. Nelle scuole superiori, invece, torna a scendere. Ma va ricordato che in molti Paesi i ragazzi possono scegliere degli insegnamenti opzionali, tra cui alcune materie riguardanti proprio le competenze digitali.La presenza della materia nel quadro degli studi non è però sinonimo di qualità. Molto dipende dalla quantità. Su questoraccomandate per l’apprendimento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione(circa 150 ore)., invece, sono. Mentre. C’è comunque da dire che proprio in questi mesi circa la metà dei sistemi educativi europei sta procedendo a una riforma dei piani di studio, per garantire un ruolo sempre più importante all’educazione digitale.Inoltre, la maggior parte dei sistemi educativi europei, ha già. La più presente risulta quella dell’alfabetizzazione, seguita (nell’ordine) dalla creazione di contenuti digitali, dalla comunicazione e collaborazione, dalla sicurezza e dal problem solving.Altro tassello fondamentale nel processo d’apprendimento è indubbiamente. In circasono ritenute. Il problema è che la definizione di cosa costituisce competenza digitale per un insegnante varia; in alcuni casi è molto vaga, in altri è più dettagliata. Ma ci sono Paesi che si stanno impegnando per garantire una classe insegnanti realmente competentepersinoper gli insegnanti, compresa quella relativa all'uso pedagogico delle nuove tecnologie; con tanto di valutazioni periodiche., però, pur riconoscendo l’importanza di avere docenti digitalmente competenti,