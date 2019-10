Scuola digitale, la tecnologia c’è ma è superata: solo 1 su 10 ha un dispositivo personale per studiare

La LIM è la cosa più avanzata, purtroppo

“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”, così descriveva l'avanzamento tecnico-industriale Henry Ford nel secolo scorso. Una citazione attuale ancora oggi, applicabile persino nelle aule scolastiche.Una domanda che torna periodicamente. Ebbene, stando alle parole del padre della Ford, decisamente no. Nelle aule degli alunni d’Italia. A confermarlo sono i dati dell’annuale, costruito grazie al contributo degli oltre 7.000 studenti - di scuole medie e superiori - intervistati dal portale tramite una web survey.È da qualche anno che la scuola italiana mostra segnali, seppur timidi, di crescita nell’ambito ‘infrastrutture tecnologiche’. Il problema, semmai, è che. L’apparecchiatura attualmente più diffusa, infatti, è la- la Lavagna Interattiva Multimediale - chenelle aule (ne ha una l’88% degli studenti). Lavagna che peròdalla rivoluzione introdotta, uno per studente, che permettono unaUn passo ulteriore che in tutta l’Italia (o quasi) la scuola non è stata in grado di fare. Se è vero che,, gli studenti raccontano diper tentare di rendere quanto più digitali le lezioni.dei ragazzi, infatti,: all’8% gliel’ha fornito gratuitamente la scuola, il 4% lo ha avuto in comodato pagando un piccolo contributo. Forse proprio per: nel 77% dei casi, ripudiando i più leggeri e maneggevoli e-book.– ancora una volta – ormaiDal sondaggio, però, emerge anche un’altra difficoltà: laddove le (poche) infrastrutture tecnologiche sono arrivate, non tutti riescono a impiegarle nella didattica di ogni giorno. Ad esempio,, il 6% non usa la LIM anche se è disponibile, mentre il 45% dei ragazzi non può usare il telefono come supporto e integrazione per le spiegazioni dei docenti e(percentuale che sale al 15% se si considerano solo gli studenti del Mezzogiorno). Carenze dovute anche, presumibilmente, alla, sia Wi-Fi che via cavo LAN; una situazione cheDati molto allarmanti soprattutto se contestualizzati con l’identikit dei ragazzi che frequentano le scuole oggi, ovvero la cosiddetta Generazione Z. Studenti nati nell’era digitale, con le conoscenze su pc e smartphone impresse nel DNA. Nozioni raramente sfruttate nel migliore dei modi dagli insegnanti e dai presidi, basti pensare che(il 47%). Questo anche perché, volti a migliorare le conoscenze degli studenti su, ad esempio, coding, programmi, sistemi operativi e stampanti 3D., visto che il 40% (48% al Sud), non ha mai avuto l’opportunità di seguire a scuola lezioni contro i rischi della Rete.