Iscrizioni scuola, l’apertura anticipata spiazza gli studenti: quasi 1 su 2 è ancora indeciso

7 gennaio, aprono le iscrizioni: si salvi chi può. Sarà questo il sentimento predominante con cui si sveglieranno, appena finite le feste di Natale, gli studenti che saranno chiamati a fare il grande salto dalle scuole medie alle superiori. Perché la decisione del Miur di anticipare la finestra in cui si dovrà decidere a quale indirizzo (e soprattutto a quale istituto) segnarsi per l’anno 2019/2020 ha spiazzato non poco i ragazzi. Quasi la metà (44%) non ha ancora le idee chiare. È questo il dato saliente della ricerca – effettuata su 4mila studenti di terza media - condotta da Skuola.net in collaborazione con Radio24. Una scelta che, però, è considerata dagli stessi ragazzi davvero importante: per l’89% le scuole superiori sono un passaggio chiave per il lavoro che si andrà a fare da grandi.

Sempre più scuole fanno orientamento, ma non sempre è efficace

Il liceo rimane la strada maestra, al Nord crescono gli istituti tecnici

Il futuro? Idee abbastanza chiare, con l’incognita lavoro

Scuola superiore determinante per il lavoro di domani

Università passaggio quasi obbligato per realizzare i propri sogni

Il fattore tempo: è stata questa la discriminante. Quasi. Basti pensare che, dodici mesi fa (quando le iscrizioni aprivano a febbraio), il dato si fermava al 36%. Anche perché, nel frattempo,organizzate dalle scuole: quasi 9 studenti su 10 – l’87% - hanno effettivamente partecipato a incontri mirati (nel 2017 erano l’80%). Solo il Sud resta sui numeri dell’anno scorso, ma il dato è comunque buono. Semmai, c’è da affinare i contenuti dell’orientamento, visto che il 22% dei ragazzi non vi ha trovato alcuna utilità e. Anche se, poi, appena il 19% seguirà il consiglio.: è così nel 37% dei casi. Mentre il 20% ha fatto tutto da sé, raccogliendo informazioni sul web.allestiti dagli istituti? Un’ottima alternativa: il 46% ne ha visitato più di uno, il 24% si è fermato al primo (forse questi ultimi sono andati a colpo sicuro).Ma, alla fine, quali saranno le strade più percorse dai ragazzi di terza? Come prevedibile,; il 21%, invece, sembra prediligere un istituto tecnico; il 9% un istituto professionale; il 4% un corso regionale di formazione professionale. Una tendenza che si è poi in gran parte confermata negli ultimi anni, con i licei pronti a raccogliere più della metà delle preferenze. Un dato che, però, non è omogeneo su tutto il territorio nazionale., ad esempio,(ci vorrebbe andare il 71%). Mentre, più rivolti al mondo del lavoro: 1 studente su 4 li considera una seria opzione. Una decisione, questa, presa volontariamente e non determinata dal rendimento scolastico alle medie, visto che(e voti bassi – istituti tecnici e professionali); solo il 22% rimane legato a questo teorema.La scelta dell’indirizzo d’approdo, però, è influenzata anche dalle aspettative che i ragazzi ripongono nell’istruzione secondaria superiore.. Ma una quota altrettanto elevata (55%) ha(sia che in tasca abbia il diploma o la laurea). Così, il 26% degli intervistati si aspetta dal quinquennio che ha davanti proprio che gli lasci aperte più porte possibili (di lavoro o studio); l’11% che il diploma gli dia già gli strumenti giusti per trovare subito un’occupazione. Peccato che, in tantissimi, il lorolo vedano: per il 38% è una possibilità, per il 24% praticamente una certezza., quindi,: lo dicono 9 su 10 (per il 55% abbastanza, per il 34% molto). Ma in che modo gli istituti possono diventare alleati dei ragazzi? Per il 28% (che al Nord diventa il 32%) dovrebbero organizzare(tesi suffragata dal fatto che alla domanda diretta “Ti piacerebbe fare esperienze di lavoro attraverso l’alternanza?”, l’87% risponda in maniera affermativa: il 53% a prescindere dal tipo di tirocinio, il 34% solo in un settore di proprio interesse). Il 12%, invece, preferirebbe piùdurante l’orario scolastico. Il 10% piùMa non mancano i ‘sognatori’:– il 25% -; mentre– il 21% - si proietta già oltre la maturità eper il futuro. Decisamente più ‘pragmatico’ quel 6% che, con il titolo di studio in mano, vorrebbe avere un’ampia rosa di scelte quando si tratterà di iscriversi all’università. Anche loro, comunque, accomunati agli altri dall’idea che lasia: complessivamente, la pensano così quasi 9 ragazzi su 10 (per il 56% l’università è importante a prescindere dal settore, per il 31% solo se può diventare una spinta in più per il tipo di attività che si andrà a svolgere).