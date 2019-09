Ritorno a scuola con “dress code” per 6 studenti su 10. E non mancano i divieti “bizzarri”

Dress code: quanto è stringente nelle scuole?

Il 10% non seguirà le direttive sul vestiario

Restrizioni e nuove regole a scuole: le più estreme

Il corredo scolastico è libero per (quasi) tutti gli studenti

L’abito non farà il monaco. Almeno agli occhi dei professori. E negli ultimi giorni proprio vestiti e accessori sono diventati i protagonisti dell’inizio dell’anno di scuola., tra titoloni sui giornali e utenti indignati sui social. Tutto è nato dalla protesta di una preside che ha censurato, ufficialmente, il look di un proprio alunno considerandoloE proprio da qui è partita l’indagine di Skuola.net, che ha chiestodi dire la loro sull'argomento “”. È così che sono venuti fuoriche i ragazzi hanno trovato ad attenderli al ritorno sui banchi.Nienteda indossare a scuola. Poco importa se il caldo non accenna a finire: queste sonoche dovrà ‘subire’ almeno, che racconta come nel proprio istituto sia stata emanatavolta a fare chiarezza sul tipo di vestiario da dover indossare nell’edificio scolastico.la situazione in cui versa un terzo degli studenti, dove, ma non è messo nero su bianco su un regolamento. Viene, con il “consiglio” di mantenere una certa. A conti fatti, solosul modo di vestirsi la mattina.Non tutti, però, sembrano aver digerito di buon grado le restrizioni che riguardano l’abbigliamento:imposte dall’istituto riguardo il dress code, giudicandole troppo. Soprattutto quando queste(e talvolta estremi), come il non poter utilizzare braccialetti, non potersi tingere i capelli e non poter indossare magliette dai colori sgargianti.Ma i divieti assurdie sono molto più diffusi di quanto si possa pensare: è stato il 37% del campione a rispondere che qualche regola definita “” è stata introdotta di recente all’interno dell’istituto, suggerendo sottobanco quelle che più hanno fattoal momento del rientro a scuola. Ad esempio, qualcuno ha affermato di avere; se proprio ha necessità,. Un altro studente dice cheall’interno dell’istituto, un altro ancora che. Ci sono poi ragazzi che riportano che, quando c’è il docente in aula,. E, per qualcuno, persinoIn una scuola dove, come abbiamo visto, molto è regolamentato, rimane tuttavia uno “spazio” in cui: il. Infatti sono pochissime (non superano la soglia del 10%) le scuole chefornendo diari (8%), zaini, astucci e quaderni (2%). Evviva le scelte personali, quindi, almeno in questo. Così spesso: 1 ragazzo su 5 dichiara di aver chiesto ai genitori, per il corredo scolastico, una somma che(percentuale che sale al 40% se si analizzano gli studenti delle). Scendendo, troviamo il 27% che si è tenuto. Invece, 1 ragazzo su 4 ha investito nell’equipaggiamento basetotali. Più parsimonioso quel 23% cheIn questo quadro, lomerita una menzione speciale:(ovviamente escludendo i libri di testo), forse anche per via del suo valore commerciale molto più alto rispetto a quello di diari e astucci. Ma anche perché, quello che contribuisce a descrivere la personalità di ognuno.