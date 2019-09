Scuola: quello che devi sapere sui voti

Come funzionano i voti a scuola

1 – preparazione nulla;

2 – preparazione o prova del tutto manchevoli o con numero considerevole

di errori;

3 – stessa cosa, con lieve minore gravità;

4 – preparazione o prova insufficienti, con gravi errori o carenze;

5 – preparazione o prova mediocri;

6 – preparazione o prova sufficienti;

7 – preparazione o prova discrete;

8 – preparazione o prova buone;

9 – preparazione o prova ottime;

10 – preparazione o prova lodevoli.



Voti a scuola, cosa c'è da sapere

Voto in condotta

Le vacanze sono ormai un lontano ricordo. Siamo a metà settembre e per migliaia di studenti ciò significa ricominciare, pertanto, la routine fatta di. Sì, i famigerati voti che accompagnano lo studente lungo tutta la sua carriera scolastica fino alla maturità . Con le valutazioni, i docenti non esprimono solo un numero, ma tengono in conto diversi elementi.Guarda anche:I voti sono importanti, inutile nasconderlo e regolano la didattica, l'orientamento e i passaggi tra le diverse classi degli studenti. I voti sono sempre numerici, dalla scuola primaria a quella secondariadi secondo grado, e vanno da 1 a 10.Il Miur definisce i voti come espressione della valutazione che gli insegnanti fanno dei propri alunni. I maestri della scuola primaria (elementare) utilizzano i voti per valutare gli apprendimenti deglistudenti, mentre i professori delle scuole secondarie (medie e superiori) li utilizzano anche per valutare il comportamento (legge 169/2008, D.lgs. n. 62/2017). In ogni caso non esiste una disciplina giuridica della questione, che è demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il vincolo normativo esiste, invece, in riferimento alla valutazione intermedia e finale degli alunni (cfr. il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).C'è da ricordare cheo della verifica: questo deve avvenire davanti a tutta la classe e in modo chiaro.. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione.Non solo: la normativa vigente sulla valutazione degli studenti afferma che. Ciò significa cheed è soprattutto necessario che lo studente conosca, prima di iniziare la prova di verifica, la griglia di valutazione che il docente utilizzerà per definire il voto.Per gli alunni dei diversi ordini di scuola, infine, è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.Sul voto in condotta, invece, c'è un capitolo a parte.che, in ogni caso, se considerato insufficiente, può pregiudicare l’ammissione alla classe superiore. Per quanto riguarda, il famigerato 5 che resta espresso con una votazione numerica e non con un giudizio scritto,. Sarà il consiglio di classe e i professori a decidere e il 5 in condotta viene solitamente assegnato in casi molto gravi come quelli legati alla violenza o se si è stati sospesi per più di 15 giorni.