Didattica a distanza, l’emergenza ha cambiato la scuola: prof, studenti e tecnologie tengono il passo

Le piattaforme di ultima generazione alla conquista della scuola

Lezioni interattive per tutti (o quasi)

L’interrogazione è in videoconferenza

I problemi da risolvere/1: i device personali

I problemi da risolvere/2: le connessioni Internet

Le giornate di scuola sono infinite

Un’overdose di tecnologia

. Una frase che abbiamo sentito dire più volte parlando della diffusione del coronavirus. Un concetto che, però, possiamo tranquillamente applicare anche alla didattica 'a distanza'. È questa la lezione che si può ricavare dal nuovo monitoraggio dell'- che sin dall'inizio ha seguìto la nuova dimensione in cui sono stati catapultati studenti e docenti – elaborato dal portale Skuola.net grazie al contributo di 20mila alunni di classi medie e superiori. Perché, dopo un mese in cui il miglioramento delle formule di smart learning allestite dagli istituti è stato rapido ed evidente,. Difficile, a questo punto, immaginare ulteriori cambiamenti di rilievo. Il bilancio? Di tutto rispetto:; qualcosa meno, comunqueLeggi anche:La vera sfida non riguardava, però, tanto la quantità quanto la. Ma la risposta che hanno saputo dare gli istituti, dopo un comprensibile periodo di adattamento, è stata notevole. Nelle scuole superiori, oggi,(G Suite, Microsoft Teams, ecc.). Ma anche le scuole medie, nonostante siano entrate a pieno regime in leggero ritardo, si stanno allineando: qui i sistemi di ultima generazione raggiungono il 64% degli alunni.- con le sue funzionalità avanzate - che in un primo momento era sembrato a molti un porto sicuro e che, invece, è ormai adottato da una sparuta minoranza (circa 1 su 5, alle medie come alle superiori). Meno di 1 su 10, infine, deve ancora accontentarsi di mezzi più basici come mail, chat e social network.Anchehanno raggiunto un livello di 'interattività' su cui, ai blocchi di partenza, in pochi avrebbero scommesso. Ormai(quasi 7 su 10 alle medie), come se fossero in classe. Solamente in 1 caso su 6 ci si limita a far svolgere esercizi in tempo reale. Quasi impercettibile la quota di quanti sono costretti ad assistere a lezioni registrate o a ricevere consegne 'da remoto': sommandoli, siamo nell'ordine dell'8%Nella quotidianità degli studenti bloccati in casa dal lockdown sono entrate in pianta stabile persino. Il capitolo su cui si è osservata l'accelerazione maggiore nelle ultime settimane. Se, infatti,ora, in media,; con picchi dell'80% nel triennio conclusivo delle superiori. Proporzioni destinate a crescere ancora di qui a breve, non ci sono alternative: il ministero dell'Istruzione ha, infatti, ufficializzato la validità dei voti messi online ai fini della media scolastica, aprendo anche alla possibilità che gli alunni terminino l'anno a casa.Certo, in un quadro che spinge all'ottimismo (anche in prospettiva futura),. E sono soprattutto di tipo strutturale. Riguardanoa cui, a volte, mancano dei pezzi. Il digital divide in cui versano parecchie famiglie si mostra in tutta la sua evidenza., ad esempio, dice che(computer, tablet, ecc.)per permettere a tutti i componenti di studiare o lavorare nello stesso momento.Stesso discorso per la, ad oggi,e un altro 36% ha rimediato solo all'inizio dell'emergenza. Le cause più ricorrenti delle difficoltà di connessione?da supportare un svolgimento fluido delle lezioni,ma la copertura del segnale è scarsa oppure ha pochi Giga a disposizione, il 9% non ha neanche questo.Purtroppo sul fronte connettività e device l’Osservatorio “Scuola a Distanza” non rileva miglioramenti da almeno due settimane. Comprare pc, tablet e hotspot non è affare semplice di questi tempi, per un privato ma nemmeno per lo Stato. Gliper dotare famiglie e docenti sprovvisti dei supporti idonei alla DAD hanno bisogno di tempo per fluire da Viale Trastevere fino all’ultima scuola destinataria, a causa della immancabile burocrazia italica.Per ora, ricevendo una risposta rassicurante solo nella metà dei casi. E’ chiaro che se sommiamo i problemi di connettività a quelli di disponibilità dei device, una percentuale significativa di studenti rischia di guardare la scuola (letteralmente) dalla finestra.Altro aspetto su cui i docenti dovrebbero aggiustare il tiro attiene all'. Se, infatti, sin da subito gli istituti hanno cercato di simulare il più possibile la situazione che hanno lasciato al momento della chiusura –e per un altro 36%, seppur con un ordine differente, terminano all'ora di pranzo – ciò non significa che l'impegno dei ragazzi non debba proseguire ben oltre. Perché. E sono tanti:da quando è partita la didattica a distanza. Non solo,(sera o weekend) per assegnare o correggere gli esercizi.: un mese fa lo avrebbero detto più di 2 su 3.Tutto questo si traduce in un surplus di lavoro ma anche in una vera e propria overdose di tecnologia.: il 31% dice di passare tra le 6 e le 10 ore incollato davanti allo schermo del pc o del tablet per fare tutto quel che gli viene richiesto dai prof, il 10% addirittura le supera. Nonostante ciò,capiscono la complessità del momento e: solamente il 7% boccia il tipo di supporto che sono riusciti a dare dall'inizio dell'emergenza. Ma. Un altro dei successi ottenuti dalla didattica 'a distanza'.