Didattica a distanza, più di 9 studenti su 10 promuovono i loro prof

I ragazzi delle medie i più soddisfatti

Docenti preparati anche dal punto di vista tecnologico

Tutto perfetto se non fosse per i compiti

Si fa strada la nostalgia dell'aula

Un test pieno di incognite e insidie a cui però il mondo della scuola ha saputo farsi trovare pronto. Laha letteralmente stravolto le dinamiche a cui da sempre sono stati abituati studenti e insegnanti. Ma proprio, l'elemento che ha permesso alle classi di andare avanti.Uno sforzo che i loro 'ragazzi' gli riconoscono appieno. In generale,, seppur con varie sfumature,e il supporto che sono riusciti a dar loro in queste difficili settimane. E circa 1 su 3 ha rivalutato in positivo l'idea che aveva di loro. A farlo emergere un, intervistando 15mila alunni di scuole medie e superiori, di cui si parlerà nello speciale di- a cura di Maria Piera Ceci - in onda ilLeggi anche:Trovandosi per una volta dall'altra parte della cattedra e, i ragazzi restituiscono. Il 14% gli assegna addirittura 'ottimo' (dato che alle scuole medie sale al 22%), dicendo che non avrebbe potuto chiedere di meglio. Il 58% gli dà un 'buono' ammettendo che, nonostante i problemi emersi in corso d'opera, i professori hanno fatto il massimo per limitarli. Il 21%, invece, si ferma alla sufficienza rispolverando il vecchio adagio “potrebbe fare di più”, sentito dire tante volte sul proprio conto. Alla fine, sostenendo che i progressi fatti nell'ultimo mese sono soprattutto farina del proprio sacco.Un apprezzamento, quello degli studenti, che si registra anche sugli aspetti sui quali alla vigilia di questa nuova avventura si nutrivano i maggiori dubbi. Come la, così poco avvezzi a fare lezione con il supporto di strumenti innovativi. Eppure, anche qui,: per l'11% meritano 'ottimo' (col solito picco alle medie, 17%), per il 53% un 'buono', per il 30% 'sufficiente'. Appena il 5% li boccia.: il 12% è pienamente soddisfatto (il 19% alle medie), il 51% è molto contento, andamento accettabile per il 30%, solo il 7% gli dà l'insufficienza. Più o meno quelli che non sono ancora riusciti ancora a partire con lo smart learning.Ma la ricerca è stata anche l'occasione per capire, dal punto di vista degli studenti, cos'è che ancora non va nella scuola 'da casa'.. Quasi tutti i ragazzi si lamentano del fatto che, da quando fanno lezione online, il carico di lavoro è aumentato a dismisura. Qualcuno dice che vorrebbe “leggere un bel libro, stare un po' di più con la famiglia anziché passare l'intera giornata davanti al computer”. Ci sono poi i, dalle difficoltà nell'utilizzo delle piattaforme proposte alle connessioni a singhiozzo, “con le voci che vanno e vengono”. Se poi si aggiungono, come racconta qualcuno, “i compagni che disturbano” è davvero difficile stare al passo col programma.Tanti altri, però,. “Grazie per la pazienza, per insegnarci ancora tante cose anche in questo periodo molto buio”, dice uno. “Grazie perché ce la state mettendo tutta..come noi studenti”, si accoda un altro. Più filosofico un terzo, che scrive: “Non lasciamo che la distanza interrompa la cultura, essa è ovunque, bisogna farne sempre tesoro, soprattutto in momenti difficili. Grazie per metterci al primo posto”. Anche se, dopo un mese lontani da amici e insegnanti,: “Mi mancate” e “Spero di rivedervi presto” sono i messaggi più ricorrenti assieme, naturalmente, all'augurio che tutto questo finisca quanto prima.