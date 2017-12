La scelta della scuola? E' ancora una "questione di famiglia"

È sempre la stessa scuola, c’è poco da fare. Cambiano i tempi, le dinamiche sociali, le condizioni economiche. Eppure c’è un piccolo grande mondo che sembra viaggiare da decenni con le medesime regole di base: è quello dell’istruzione. Si susseguono riforme, si fa di tutto per modificare e adattare la didattica e la formazione alle mutate esigenze della società. Ma la scuola resta incredibilmente ancorata ad uno schema fisso, crea percorsi prestabiliti, non riesce a far scegliere le nuove generazioni in maniera autonoma. Come se il futuro di ognuno di noi sia scritto nel nostro DNA e non sia lasciato alla libera iniziativa personale.

Le classi sociali ancora esistono, anche a scuola

Il Rapporto Almalaurea sui diplomati del 2017

Le attività di orientamento funzionano, ma solo quelle 'in uscita'

Più di 1 diplomato su 3 è pentito della scelta fatta cinque anni prima

Nella scelta della scuola determinante il 'fattore ereditario'

Liceo, tecnico o professionale? È una questione di famiglia

I professori: una delle poche note liete della scuola attuale

: i ricchi da una parte e i meno ricchi da un’altra, gli istruiti di qua e i meno istruiti di là.in una gerarchia che un grande disegno universale sembra avergli cucito addosso e dalla quale è quasi impossibile liberarsi.. È assurdo dirlo ma è così. E, nel frattempo, il senso di sfiducia rimane la costante di fondo.Sono anni che noi di Skuola.net analizziamo rapporti, indagini, ricerche, studi. Puntualmente ci ritroviamo a constatare che, rispetto a dodici mesi prima, è cambiato poco o nulla, ad eccezione di qualche timido segnale di miglioramento.Il Rapporto, infatti, ci dice che. Peccato che entrino. Alla vigilia della maturità, appena 1 studente su 10 - il 13% - non aveva idea di cosa fare dopo il diploma (un dato che, tra i liceali, scende ulteriormente fino al 7%). In generale,per decidere del proprio avvenire; addirittura il 62% tra chi vuole cercare subito lavoro, specialmente se escono da un istituto professionale. Ma non si può ancora cantare vittoria.Perché il percorso s’inizia a impostare molto prima, nel momento in cui si decide quale scuola superiore si vuole frequentare; ogni indirizzo ha le sue caratteristiche, i suoi sbocchi.. Ne è testimonianza il dato forse più importante dell’intera indagine Almalaurea:. Il 26% seguirebbe un altro indirizzo, l’8% cambierebbe sia scuola che percorso.. Tra questi, il 41% lo farebbe principalmente per studiare materie diverse, il 20% per compiere studi che preparino meglio al mondo del lavoro, il 16% per compiere studi più adatti in vista dell’università.: la metà – il 50% - si è pentita del tipo di diploma conseguito.. Ci sono più incognite su qualcosa che dovrebbe avere maggiori certezze e in cui la rosa di opzioni è piuttosto ristretta (la scuola) rispetto alle infinite variabili del dopo diploma (sia che si proseguano gli studi sia che si vada a lavorare): un vero paradosso. Una situazione che, ovviamente, genera incertezza. Chi si appresta a entrare nell’istruzione superiore, guardando all’esperienza dei suoi predecessori, è giustamente indeciso.. È come se il tempo si fosse fermato a tanti e tanti anni fa:; chi è cresciuto in un contesto agiato proseguirà gli studi, chi viene da famiglie più modeste si rassegna a cercare lavoro il prima possibile.. Specialmente se non ci si può permettere di pagarsi l’università, con in più lo spettro concreto di dover rimanere per anni e anni dalla laurea senza un’occupazione che ripaghi i sacrifici.. La(14% tecnico tecnologico e 13% tecnico economico)(si va dall’11% del professionale per i servizi all’8% del professionale per l’industria e l’artigianato). In più,(rispettivamente 47% e 35%) e una(8% al classico, 14% allo scientifico).Ma se, da un lato, il sistema fallisce. Un appiglio a cui aggrapparsi per tentare di salvare la situazione. Se la cornice non dà certezze è il contenuto del quadro a far ben sperare. Perché il mondo dell’istruzione, a dispetto dell’immagine che all’esterno da di sé, funziona. I suoi protagonisti recitano il loro ruolo alla perfezione.. I primi a crederci sono gli studenti. Altrimenti non avrebbero promosso a pieni voti quelli che ogni giorno sono ‘in trincea’ assieme a loro:: il 79% dei neo-maturati ne apprezza la competenza, il 73% la disponibilità al dialogo, il 72% la chiarezza espositiva e il 63% le loro capacità di valutazione.. Almeno su questo punto la scuola, rispetto al passato, è davvero cambiata.