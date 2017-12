Maturità, la carica dei ‘pentiti’: 1 su 3 cambierebbe indirizzo di studi

Le attività di orientamento alla fine delle scuole superiori iniziano a funzionare. Questa sì che è una notizia, peccato sia l’unica di rilievo nell’anno scolastico appena trascorso. Perché l’ultimo Rapporto Almalaurea e Almadiploma sul profilo dei diplomati 2017 ci consegna una fotografia tristemente uguale a quella degli anni passati. Un terzo dei ragazzi continua ad essere deluso dall’indirizzo di studi intrapreso, la stragrande maggioranza dei giovani è come se nascesse con il destino segnato, gli aspetti positivi si contano sulle dita di una mano. L’unica speranza è che, lavorando sull’orientamento, si riesca a uscire dallo stallo in cui la scuola si è piantata.

Partiamo dalle note liete. In base alla ricerca,– se continuare a studiare o cercare subito lavoro –Una percentuale più elevata tra i tecnici e professionali (entrambi 20%) rispetto ai liceali (7%).che oggi i ragazzi hanno a disposizione. Lo conferma lo stesso Rapporto, quando sottolinea chedelle attività realizzate all’interno dei percorsi scolastici.Soddisfazione che, però, varia a seconda dell’indirizzo: in questo caso sono; già tra quelli dei professionali il dato scende al 57%; ancora. Indipendentemente dal tipo di scuola, però, lamentre si ferma al 54% tra chi intende proseguire gli studi.Il problema, semmai, è a monte. Va rintracciato nel momento in cui si deve scegliere la scuola superiore che fa al proprio caso. Perché qui il sistema continua ad arrancare.. Mentre, infatti, il 54% replicherebbe l’esperienza,(l’8% sceglierebbe un altro indirizzo/corso ma sempre nella stessa scuola,); il 12%, invece, ripeterebbe quel corso ma in un altro ambiente.La quota dei diplomati che cambierebbe strada (corso e/o scuola) è più; seguono i ‘tecnici’ (47%); con. Ma su cosa è basato questo ripensamento? Il 41% lo farebbe principalmente per studiare materie diverse, il 20% per compiere studi che preparino meglio al mondo del lavoro (quota che sale addirittura al 30% tra i professionali), il 16% per compiere studi più adatti in vista dei successivi studi universitari.Qualcuno potrebbe dire che sia colpa di una cattiva organizzazione delle singole strutture, che molto dipenda dal contesto in cui si studia. Invece no, l’opera di miglioramento andrebbe fatta a livello sistemico. Perché i ragazzi sono tendenzialmente contenti di quello che trovano nelle scuole. In generale. Giudizi positivi anche per, il 73% la disponibilità al dialogo, il 72% la chiarezza espositiva e il 63% le loro capacità di valutazione. Sul, poi, sono quasi tutti d’accordo:Come detto, è il sistema scolastico che attualmente non permette ai ragazzi di sognare in grande. Il mondo dell’istruzione è più che mai rigido.. La quota di diplomati con genitori in possesso di titoli di laurea è massima fra chi ha frequentato i licei classici (59%) e scientifici (43%) e si riduce drasticamente fra chi è andato in un istituto tecnico (14% tecnico tecnologico e 13% tecnico economico) o professionale (si va dall’11% del professionale per i servizi all’8% del professionale per l’industria e l’artigianato).Di riflesso,- classici e scientifici -(rispettivamente 47% e 35%) e una sotto-rappresentazione dei figli delle classi meno avvantaggiate (8% al classico, 14% allo scientifico). Ma. Fra i diplomati nel 2017,; questa percentuale si riduce all’8% fra i figli di genitori con al più il diploma di maturità e al 4% fra i figli di genitori con grado di istruzione inferiore. Analogamente, chi ha genitori di estrazione sociale elevata ottiene “10 o 10 e lode” nell’11% dei casi, mentre chi proviene da famiglie meno avvantaggiate raggiunge il massimo dei voti solo nel 6% dei casi.Infine un accenno ai. Il Rapporto AlmaDiploma mostra, a due anni dall’introduzione della Legge 107 (la ‘Buona Scuola’), che. Sono; meno diffuse, invece, all’interno dei programmi didattici del liceo (30%). Il 36% degli ‘alternanti’ ha svolto esperienze di breve durata (meno di 80 ore);, però,(quota che sale al 58% negli istituti professionali, al 40% nei tecnici). Anche qui, dunque, si può migliorare. Ma, almeno per l’alternanza, il giudizio è rimandato: solo nel 2018, anno in cui diventerà obbligatoria per i ragazzi del quinto, si potrà fare una valutazione più completa.