Dopo il diploma? C'è quasi solo l'università, ma 1 su 6 cambia presto idea

. Masi rivela. Forse perché, in molti casi, la decisione di continuare gli studi non è tutta farina del sacco degli studenti ma è influenzata da fattori esterni. Due su tutti: il contesto famigliare di provenienza e l'idea che con una laurea in tasca possano aumentare nettamente le prospettive lavorative.Così,. È questa la sintesi dell'ultimo Rapporto 2020 sulla “Condizione occupazionale e formativa dei diplomati di scuola secondaria di secondo grado”, realizzato da AlmaDiploma e dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, coinvolgendo oltre 88 mila diplomati (circa 47 mila del 2018 e 41 mila del 2016).Leggi anche:Le dinamiche riscontrate in passato vengono tutte ribadite. L'iscrizione a una facoltà universitaria pare quasi inevitabile:(il 71,7%)nell'autunno successivo. Un progetto, quello delle matricole, che si poteva intravedere con largo anticipo:infattidi voler fare l’università, dichiarandolo apertamente alla vigilia dell' esame di Stato ? È però vero che l’8,3% degli studenti ha poi cambiato idea. La quota di chi ha rivisto le proprie scelte è più consistente tra i diplomati professionali (24,4%) e tecnici (13,3%) rispetto ai liceali dove la quota dei ripensamenti è praticamente irrilevante (5,2%); forse perché, le primi due categorie, possono contare su maggiori chance lavorative immediatamente dopo le superiori. Un esempio su tutti:, entro un anno dal diploma, è statoin cui ha svolto tale attività, ma tra i diplomati tecnici si arriva al 27,4% e tra i professionali al 32,6%.E,: il 51,4% ha optato esclusivamente per lo studio, il 15,5% frequenta l’università lavorando. Il che, però, apre la porta a un altro dei dati salienti emerso dalla ricerca, quello relativo all'abbandono:, un ulterioreha mantenuto viva l'iscrizione ma. Con gli abbandoni che colpiscono i percorsi scolastici apparentemente meno votati agli studi universitari: il tasso di rinunce è del 4,6% tra i liceali, del 10,5% tra i diplomati degli istituti tecnici del 13,1% tra quelli dei professionali; i cambi di ateneo o corso di laurea riguardano il 9,4% dei liceali, l’8,9% dei professionali e il 7,1% dei tecnici.Cosa genera tutto questo ripensamento, assolutamente da non trascurare? Il motivo prevalente del cambiamento di corso o ateneo è legato soprattutto a un’: il 44,0% dichiara che quelle affrontate fino a quel momento non sono risultate interessanti, il 4,4% ha trovato il corso troppo difficile, l’8,1% si dichiara insoddisfatto dell’ateneo scelto. Da leggere in, invece, il dato delper il quale il cambiamento di corso o ateneo è legato alla nuova possibilità di, dove magari c'era un test d'ingresso. Infine, la restante parte ha scelto di cambiare per motivi personali (4,8%) o per altri motivi (4,3%).Di fronte a queste dinamiche, di solito, si punta il dito soprattutto contro leche non funzionano a sufficienza e le cui criticità affondano le proprie radici ben prima del diploma. E in parte è vero, basta far tornare i ragazzi indietro con la mente alla terza media:. Il restante 44,3% compierebbe una scelta diversa: il 24,5% cambierebbe sia scuola sia indirizzo, l’11,7% sceglierebbe lo stesso indirizzo ma in un’altra scuola, l’8,1% sceglierebbe un diverso indirizzo nella stessa scuola. E dopo un anno dal diploma, alla luce delle esperienze fatte, il quadro si modifica leggermente ma l'idea di base rimane quella: la quota di quanti replicherebbero esattamente il percorso scolastico compiuto sale al 59,8% e al 39,9% la percentuale di chi varierebbe la propria scelta.; tra questi, inoltre, nel corso del primo anno successivo al conseguimento del titolo si acuisce il malcontento rispetto alla scelta compiuta. I diplomati tecnici, e ancora di più i liceali, risultano invece essere tendenzialmente i più appagati.Ma ci sono almenoche potrebbero influire sull'abbandono universitario, portando i ragazzi a compiere scelte in parte estranee alla propria volontà. Il primo è: chi ha alle spalle una famiglia agiata è maggiormente spinto verso la strada che conduce alla laurea, con la quota delle matricole che sale al 75,1% (rispetto al 56,7% riscontrato tra i giovani provenienti da famiglie meno agiate).Ancora più determinante, però, è: laddove almeno uno tra mamma e papà ha una laurea in tasca, ecco che la quota di iscrizioni all'università sale all'88,2% (tra i giovani i cui genitori sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ci si ferma al 66,5%, tra chi proviene da famiglie dove i genitori non sono diplomati al 51,1%).Un terzo fattore che incide notevolmente sull'iscrizione all'università è l. Tra chi prosegue gli studi, infatti, la principale motivazione è legata a componenti di natura lavorativa (62,9%): il 44,6% dei diplomati del 2018 intende, così facendo,, il 17,6% ritiene che la laurea sia assolutamente necessaria per trovare lavoro. Solo il 35,9% è spinto soprattutto dal desiderio di potenziare la propria formazione culturale. Una trend confermato all’interno di tutti i tipi di diploma: il 49,7% dei diplomati tecnici dichiara di essersi iscritto per migliorare le possibilità di trovare lavoro; è il 43,0% per i liceali e il 36,7% per i professionali.per accedere al mercato del lavoro (21,7%; è pari all’8,2% per i tecnici e al 13,0% per i professionali).Fra i diplomati del 2018 che hanno invece terminato con il diploma la propria formazione, il 27,3% indica, come, la. Un ulteriore 27,3% dichiara invece di non essere interessato a proseguire la formazione, mentre il 14,0% è interessato a un altro tipo di formazione. Infine, il 10,3% lamenta. Questa tendenza è confermata fra i diplomati tecnici e professionali, anche se con diversa incidenza, mentresi rileva soprattutto una difficoltà strutturale che ha impedito l’ingresso all’università:e non è rientrato fra gli ammessi (tale quota scende al 6,1% tra i tecnici e al 5,0% tra i professionali).Anche il, però, ha il suo ruolo sulle scelte dei diplomati. L’analisi conferma che i diplomati che conseguono il titolo con una votazione più modesta tendono a presentarsi direttamente sul mercato del lavoro, senza proseguire ulteriormente la formazione. A un anno dal titolo, infatti, risulta(con un differenziale pari a 11,6 punti percentuali). Lo stesso vale a tre anni dal diploma: le quote di quanti lavorano solamente sono rispettivamente 19,5% e 32,3% (differenziale di 12,8 punti percentuali). Se l’impegno in un’attività lavorativa pare essere caratteristica peculiare dei diplomati con voto più modesto, la prosecuzione degli studi è, all’opposto, una scelta che coinvolge soprattutto i: indipendentemente dalla condizione lavorativa, infatti, risultano(rispetto al 57,1% di quelli con voto basso). Analogamente, a tre anni la decisione di dedicarsi allo studio è più diffusa tra chi ha conseguito una votazione maggiore: è pari al 74,8% rispetto al 58,2% dei colleghi meno “bravi”.