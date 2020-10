Vuoi diventare imprenditore? I settori in cui crescono le imprese under 35

In che settore indirizzare la propria impresa under 35?

I settori che scelgono le imprese giovani

Secondo i dati di, sono più dioggi presenti in Italia. Un numero da non sottovalutare e molto importante, pari a quasi ilanche se in calo di ben 80mila unità rispetto a 5 anni fa. Le Camere di commercio italiane sono fortemente convinte che questi dati dimostrano quanto sia, capaci di invertire la rotta e restituire fiducia alle nuove generazioni.Quindi se il tuo sogno è quello di diventare un imprenditore, scopriamo quali sonoin cui crescono le imprese giovani.Sembrerebbe che i ragazzi, ma non solo: infatti una quota significativa si è immessa anche, mentre con interesse crescente sempre più imprese under 35 volgono lo sguardo verso i settori più innovativi. E questa propensione verso l’innovazione si coglie guardando la partecipazione dei giovani al mondo dell’impresa dal punto di vista delle, in cui quasi(il 18%, per poco meno di 2.100 unità su un totale di oltre 11mila unità). Ma non solo:vede tanti giovani imprenditori investire in tecnologie, prodotti e servizi a minor impatto ambientale, e infatti tra le imprese giovanili manifatturiere,nel passato triennio, contro il 23% delle altre imprese.Quella appena riportata è la fotografia scattata da Unioncamere a fine settembre che mostra come, nel mettersi in proprio, hanno puntato, ad esempio il Commercio, dove si contano 140mila imprese di under 35 (26,5% del totale), le Costruzioni (63mila, pari al 12%), il Turismo (quasi 58mila, circa l’11%) e l’Agricoltura (55mila, 10,4%). Mentre nella Manifattura hanno scelto di operare 29mila imprese giovanili (il 5,5% del totale), inoltre neglisi contano oltre 33mila imprese (6,3%). Infine, un altro 10% del mondo giovanile che fa impresa è anche attivo nei, a partire daidalle Attività professionali, scientifiche e tecniche e dale servizi alle imprese.