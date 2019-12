I dieci migliori gadget del decennio

Apple IPAD - 2010

Tesla Model S (2012)

Raspberry PI - 2012

Google Chromecast - 2013

DJI Phamton - 2013

Amazon Echo (2014)

Apple Watch - 2015

Apple Airpods - 2016

Nintento Switch - 2017

Xbox Adaptive Controller - 2018

Tra pochissimo. Non si conclude solo un anno, ma anche un, quello degli anni '10 contrassegnato da grandi innovazioni in ambito tecnologico. Non solo ihanno invaso la nostra vita, ma tantihanno reso i nostri giornirispetto a quelli soltanto di pochi anni fa., eccosecondo laPiccolo spoiler: in questa classifica non c'è nessuno smartphone e la Apple appare per tre volte (ma evidentemente senza l'Iphone, il suo prodotto più iconico).Nel 2010,. Questo oggetto ha cambiato davvero la concezione di: l', l'enorme selezione di software. L'Ipad rappresenta un compagno perfetto sia per lavoro, ma anche per svago.Nel 2019 si è parlato tanto di. Nel 2012 laha rappresentato uno choc per il settore dell'automobile: laha cambiato il mercato e ha iniziato a farci pensare ad un futuro a batterie e non con i combustibili fossili.Con ilogni smanettone che si rispetti ha avuto la possibilità di avere il gadget per definizione. Di tutto e di più dentro il modulo:. Dal 2012 ad oggi sono stati venduti più di 20 milioni di unità.Come rendere la propria tv (e non solo)ad un prezzo accessibile. Nel 2013 è arrivata sul mercato la, in grado di: una connettività a 360° che ha cambiato (in meglio) le nostre vita.Questo è ilche ha rivoluzionato il sistema: di facile utilizzo, soddisfacente anche per i più esigenti. Dal 2013 ad oggi sono cambiate molte cose tanto che, adesso, c'è perfinoIl 2014 è l'anno degli assistenti vocali condi Amazon. Ideale per i, per la riproduzione di contenuti multimediali e per comunicare con amici e famiglia.poi tutti gli altri grandi player del settore hanno seguito la strada.Il 2015 è l'anno dell'che. Quasi come se fossimo un film di fantascienza, notifiche e messaggi si possono leggere guardando solo il gadget attaccato al. Da 2015 ad oggi da oggetto di nicchia è diventato di massa.Ascoltare la musicaanche in mobilità ma senza cuffie enormi. Lehanno rivoluzionato il mercato e conquistato i cuori (e le orecchie) degli appassionati di musica. Immediato il successo tra gli utenti Apple, così come è stato immediato il tentativo di altre aziende di seguire la strada della Apple.La suaassociata a unadi titoli dai classici Nintendo fino agli indie e ai giochi più vintage, rendela massima espressione dell'idea di Nintendo in fatto di giochi. Il gigante giapponese ha creato un ibrido perfetto per giocare sia in mobilità che a casa.Con innumerevoli, pulsanti e joystick, e la sua compatibilità con Xbox One e PC Windows 10, l'è senza ombra di dubbio una delle innovazioni tech più importanti del decennio.