Bullismo e cyberbullismo, quali sono le differenze?

Il, in particolare a scuola, è una realtà ancora da sconfiggere. Nonostante i passi in avanti degli ultimi anni, il fenomeno - per il quale un ragazzo (o un gruppo) mette in pratica in maniera reiteratanei confronti di un altro compagno - è vivo e presente, e porta non pochi problemi, anche a lungo termine, a chi lo subisce.Con la diffusione a tappeto di internet, poi, e degli smartphone ormai onnipresenti anche nelle mani dei più piccoli,, diventando anche virtuale. Ma quali sono le similitudini e le differenze di questi due diversi aspetti del bullismo? Ma soprattutto, cosa fare quando si è presi di mira? In questo articolo troveretepossono sembrare la stessa cosa, ma in realtà hanno tratti tipici e riconoscibili, e spesso portano a conseguenze molto differenti.La prima evidente disuguaglianza sta nel luogo dove questi eventi si sviluppano; nel caso del, l’aggressione - fisica o psicologica - avviene, dove vittima e “carnefice” sono faccia a faccia. Il, invece, si diffonde in internet e sui social, adattandosi alle regole della rete.Su, dove chiunque può offendere, insultare, rivolgere commenti sprezzanti e pieni di odio, ilpuò diffondersi molto più in fretta, può oltrepassare il confine della classe scolastica di appartenenza, può valicare le mura dell’istituto, può raggiungere tutti, persino gli adulti. Ilinoltre ha un alone di immunità dato dall’anonimato: infatti molto spesso isono senza nome e senza volto, in questo modo hanno l’illusione di poter essere invincibili e slegati da qualsiasi vincolo morale o legale. Al contrario,nelle scuole ha un nome, un volto, e di solito l’artefice, o gli artefici sono persone conosciute dalla vittima.Ma la più grande divergenza sta forse nele nelledi questi gesti; nel caso del, infatti, le azioni intimidatorie (che possono comprendere la violenza fisica nei confronti della vittima o dei suoi oggetti) restano circoscritte ad un determinato ambiente, anche se spesso i bulli trovano la complicità di altri ragazzi che tendono a sottovalutare questi atti o ad aver paura di essere presi di mira. Per quanto riguarda i, come video e foto che vogliono ledere la reputazione della vittima, ovviamente la violenza fisica è assente, ma è allo stesso tempo. Per per essere “conniventi”, infatti, basta: un piccolo gesto sufficiente a far sì che quel materiale possa essere visto da moltissime persone.Per la vittima, questo processo diventa una, e si ritrova impotente di fronte alla demolizione della sua dignità e persona sentendosi, come spesso si dice, alla “gogna”.E’ importante comunque osservare che spessopossono essere strettamente legati, e che la vittima possa subireTuttavia, qualcosa si muove esta continuando con un certo mordente. Se il bullismo era già regolato legalmente e riconosciuto in diverse forme all’interno dei tribunali italiani,. La legge, approvata nel maggio 2017, fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione e diffamazione realizzata per via telematica. Stabilisce inoltre che nelle scuole ci sia un docente che faccia da riferimento per gli studenti afflitti da questo tipo di violenza.La prima azione fondamentale se si è vittima di bullismo o cyberbullismo, o se si è assistito ad atti riconducibili a questi fenomeni, è quella; può essere il docente di riferimento, il dirigente scolastico, o semplicemente i genitori.In alternativa, si può chiamare- attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno - o rivolgersi alla chat di Telefono Azzurro , che accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto per i ragazzi che si trovano in situazione di disagio o pericolo.Insieme si deciderà come affrontare la questione, prendere provvedimenti e considerare se rivolgersi alle forze dell’ordine. In caso di cyberbullismo, è ancora più importante agire tempestivamente per bloccare il prima possibile i contenuti umilianti o offensivi.