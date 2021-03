Dpcm, regioni a rischio zona rossa e arancione. Cosa cambia da lunedì 15 marzo

12 regioni a rischio zona rossa: quali sono?

Regioni gialle che rischiano la zona arancione

Verso il lockdown di Pasqua

È atteso per oggi, 12 marzo 2021, l’incontro tra i ministri e i governatori delle regioni per discutere sulla nuova stretta che molto probabilmente coinvolgerà non poche regione. Infatti sembrerebbero essere. Scopriamo insieme quali territori potrebbero cambiare colore.È sempre più probabile, visto l’innalzamento dell’Rt che non accenna a diminuire, che ben presto molte saranno le regioni a passare nel massimo livello di allerta.Infatti, secondo la norma in vigore con, con: dunque, tra le regioni attualmente arancioni rischiano di andare in rosso la Lombardia, secondo quanto riportato dal Corriere . Inoltre anchepotrebbero passare dall’attuale giallo direttamente al, senza passare per l’arancione, visti i loro alti numeri, ancora in crescita, raggiungendo quindi le tre regioni attualmente in zona rossa:Invece, a rischiare la zona arancione sono la, il cui passaggio è quasi certo, insieme alla, dove il governatore Michele Emiliano ha dichiarato al Corriere: “I dati sono allarmanti per il crescente numero di contagi che ormai rileviamo da giorni”. Sempre in arancione, ma che potrebbero rimanere ancora tali troviamo la(anche se è attualmente in bilico),, nonostante in tutte e tre le regioni i focolai rossi sono numerosi. A rimanere gialle invece dovrebbero essere, mentre la, attualmente l’unica regione a essere zona bianca, torna in osservazione dopo ilL’innalzamento delle misure di sicurezza nelle varie regioni, che potrebbe portare di fatto la maggior parte della Penisola, potrebbe perdurare, momento dal quale si prevede di far partireE dunque, come riportato dal Corriere, già a partire, proprio come già accaduto a Natale. Quindi assisteremo allanei festivi e prefestivi, agli limitati gli spostamenti e agli. Con queste restrizioni si punta quindi ad arrivare al, momento nel quale dovrebbe già essere prontomodulato sull’andamento della curva, che si spera possa essere migliore di quello attuale.