Se sei fortunato puoi vincere un biglietto per un viaggio nello spazio

Un viaggio nello spazio con la Crew Dragon: la "missione" di Isaacman

Lo spazio ti ha sempre affascinato e sogni di essere tra i primi aAllora tieniti forte perché, se sarai fortunato - ma molto molto fortunato - potresti. Come funziona? Semplice:Ma partiamo dall'inizio:è un miliardario di 37 anni che ha deciso di affittare un'astronave di SpaceX (Crew Dragon) e di realizzare un lancio che si farà a. Si tratta del primo volo spaziale senza astronauti professionisti e potrà coinvolgere anche gente normalissima. Sì, perché il giovane facoltoso ha tutta l'intenzione di portare con sé anche persone che non potrebbero permetterselo.L'astronave diconta quattro posti e 3 sono già occupati. Oltre al 37enne, che si sta personalmente preparando da astronauta per poter condurre il viaggio, un posto è stato assegnato, che si dedica alla cura dei bambini (gratuitamente) e studia cure per i tumori infantili e altre malattie: lui stesso è un ex sopravvissuto al cancro che, una volta cresciuto, è tornato a lavorare nell'ospedale. Un altro dei posti andrà ad une, infine, il quarto posto (quello che ci interessa) verràparallelamente a una raccolta di donazioni per l'ospedale St. Jude (100 milioni li ha già messi Isaacman). Per partecipare all'estrazione non è necessario prendere parte alla donazione, ma sarà obbligatorio possedere dei requisiti: l'altezza di almeno 1 metro e 80, un peso che non superi i 110 chili e il superamento di alcuni test psicologici e fisici.Questo studente ha lanciato un pallone sonda nello spazio: guarda il video!