I più giovani miliardari del mondo: chi sono e quanto guadagnano

Forbes, rivista americana che si occupa di economia e finanza, ha pubblicato all'interno del proprio sito la lista delle persone più ricche del mondo. Oltre a questa consueta graduatoria che la rivista pubblica ogni anno, è stata inserita la possibilità di individuare le persone più giovani ad avere il fatturato di almeno 1 miliardo di dollari.

I più giovani miliardari, ecco chi sono

Anna Kasprzak, 29 anni: 1 milardo

Nata, è la proprietaria insieme a sua madre e suo fratello dell'. Quest'ultima,, con i prodotti venduti in più di. Ella compete anche nella disciplina del. Il suo patrimonio stimato è di





Ludwig Theodor Braun, 29 anni: 1 miliardo

Detiene ildell'azienda, che si occupa di. Suoacquistò questa aziendaIl suo patrimonio si aggira intorno al





Evan Spiegel, 28 anni: 2.1 miliardi

E' il creatore di, conta oltreche ne fanno un. Il suo patrimonio si aggira intorno ai

John Collison, 28 anni: 2.1 miliardi

Nato il, è il fratello di, con il quale ha fondato l'azienda. I genitori della famiglia gestivano un. Il suo patrimonio stimato è di





Gustaf Magnar Witzoe, 24 anni: 3 miliardi

Possiededi. Una delle più grandi aziende che si occupa della. La sua parte gli è stata donata dal, che ha. il suo patrimonio si aggira intorno ai





Katharina Andresen, 24 anni: 1.4 miliardi

Nata nelha ereditato circa il% delledei genitori presso la compagnia. Essa conduce fondi speculativi. Il suostimato è di





Alexandra Andresen, 23 anni: 1.4 miliardi

, come la sorella ha ereditato le azioni dell'azienda. Nata nel, il suo patrimonio stimato, come per la sorella maggiore, si aggira intorno a

Kylie Jenner, 21 anni: 1 miliardo

E' considerata, è il. Il suo patrimonio stimato si aggira intorno al