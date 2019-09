Giù le mani dalla scuola: in Tv serie e film per il back to school

Giù le mani dalla scuola: gli ospiti

Paola Saluzzi ed Enrico Selleri conducono stasera 18 settembre in prima serata la trasmissione "".L'evento, con autorevoli ospiti e interviste sui temi della scuola e dei giovani, avvia la programmazione speciale di Tv2000 dedicata al nuovo anno scolastico: da venerdì 20 settembre la serie ‘Maestri’ di Andrea Salvadore, sei puntate in onda in seconda serata, e un ciclo di film in prima serata che include ‘Maria Montessori’ con Paola Cortellesi e ‘Il club degli imperatori’ con Kevin Kline.Guarda anche:Tra gli ospiti di ‘Giù le mani dalla scuola’: l’ editorialista del ‘Corriere della sera’ Ferruccio De Bortoli, la scrittrice Michela Murgia, il direttore de ‘Il Giornale’ Alessandro Sallusti, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il fondatore di Skuola.net Daniele Grassucci, il preside della scuola professionale 'Elis' di Roma Pierluigi Bartolomei, l’attore Giulio Scarpati e la senatrice a vita Liliana Segre.Il programma nasce dalla necessità di aprire una riflessione sulla situazione attuale della scuola che, negli ultimi quarant’anni, è andata incontro a un drammatico svuotamento di senso. Una perdita e uno svilimento valoriale e istituzionale che ha investito la figura del docente (basti pensare al grave fenomeno delle aggressioni compiute da genitori e studenti ai danni degli insegnanti), la famiglia e soprattutto i suoi protagonisti principali: gli alunni. L’analisi della crisi della scuola odierna e la necessità di riscoprirne le potenzialità e la bellezza ricorrono spesso anche nel magistero di Papa Francesco che all’attività educativa dedica una particolare attenzione.Esponenti della scuola, del giornalismo e della cultura si confrontano sulle “fratture” più profonde della scuola odierna: la perdita di autorevolezza e la formazione degli insegnanti, lo scontro genitori e docenti, il bullismo, le classi pollaio, le condizioni precarie degli edifici e la scolarizzazione dei bambini stranieri.