Scioperi a febbraio 2020: scuola e mezzi pubblici, tutte le date

Sciopero scuola 14 febbraio

Mezzi pubblici, sciopero a Roma e a Palermo il 3 febbraio

Sanità, sciopero 6 febbraio in Campania

Loè una forma di protesta dei lavoratori che la Costituzione riconosce come un diritto e pare che quello disarà un mese di vera agitazione tra scioperi e manifestazioni. I settori interessati sono quelli legati alla, aie alla. Ecco una panoramica degli scioperi già programmati tra scuola e sanità e un calendario inerente allo stop dei mezzi di trasporto e del settore aereo.Come si legge dal comunicato diffuso dal Ministero della Pubblica Istruzione, ilci sarà uno sciopero del personale docente, ATA, educatore e dirigente e personale con contratto atipico della Scuola. Il motivo dello sciopero? La mancata intesa proposta dall’(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), per conto della Commissione di Giustizia, perper ogni singola classe e non per il singolo lavoratore, come avviene attualmente per le assemblee sindacali. Come si legge su Tuttoscuola.com, rispetto all’accordo del 2001, l’Aran vuole rendere obbligatoria ladi eventuale adesione allo sciopero da parte del personale docente e ATA al fine di garantire ilin caso di sciopero e impegnare il capo d’istituto a forniresulle motivazioni dello sciopero( con dati e caratteristiche emanate dai sindacati che lo hanno proclamato) e non il solito avviso sul registro elettronico o sul diario scolastico.Lunedìsarà un giorno nero per. A Roma, bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterno saranno a rischio per lo sciopero indetto da Fast Confsal per il personale Atac. Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia, con il servizio assicurato fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20., invece, dalle 16,30 alle 20,30 ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico della società Sais Autolinee di Palermo.È stato indetto uno sciopero di comparto delle aziende sanitaria e delle aziende ospedaliere per il giorno, solo nel territorio della Regione Campania. Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili ai sensi della legge come previsto dall’articolo 1 legge 146 del 1990.