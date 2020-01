Élite: Netflix dà il via libera per quarta e quinta stagione

Élite 4 e 5: in primavera le riprese

Élite 3, da marzo su Netflix

È una delleprodotte dache ha avuto più successo a livello internazionale.è stato presentato in anteprima nell’autunno 2018 e da allora il successo è stato solo in salita: è stata già annunciata l’uscita della terza stagione a marzo 2020, girata contemporaneamente alla seconda per adattarsi meglio alle agende dei protagonisti, e ora lavuole altre due stagioni.Ecco tutte le indiscrezioni di questi giorni!Già a settembre, co-creatore della serie, alla domanda "Élite avrà ancora vita dopo la terza stagione?" aveva risposto: “. Una serie ambientata in una scuola superiore è un po’ una serie-contenitore perché non devi per forza continuare con gli stessi personaggi, si può continuare a rinnovare. Certo, io credo che la risposta sia sempre la stessa: finché il pubblico continuerà a volerla guardare”. Ora sembra chevoglia altre due stagioni.Secondo quanto riportato da, affidabile testata online di intrattenimento dell’iberico El Español,della serie che inizierà le riprese in primavera. La strategia è la stessa della seconda e della terza stagione: saranno registraticontemporaneamente da dividere poi in due stagioni. Sempre secondo la testata spagnola, l’arriverà durante la presentazione della terza stagione a marzo così come è stato fatto per le stagioni precedenti.Lain Spagna, dopo La casa di carta e The Witcher, tornerà con la terza stagione il prossimo marzo con tante novità e nuovi personaggi. Se nella seconda stagione sono arrivati nuovi personaggi,(Georgina Amoros),(Claudia Salas) e(Jorge Lopez), già dalla terza stagione lasceranno il cast(Miguel Herran) che ha girato la terza e quarta parte de La Casa di carta, e(Jaime Lorente), che sta girando la serie El Cid per Amazon Prime Video. I nuovi arrivi in casa, invece, sono Sergio Momo che vestirà i panni die Leiti Sene che interpreterà il ruolo di