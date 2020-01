Liceo, tecnico o professionale? La scelta è "ereditaria"

Le famiglie tipo dei ragazzi del liceo

La media-bassa borghesia preferisce i tecnici e i professionali

La scelta delle superiori dipende anche dal reddito dei compagni di scuola?

Il post-diploma dei ragazzi? La fotocopia di quello dei genitori

Con mamma o papà laureati l’università è quasi un obbligo

Il passaggioè molto delicato nell’economia della vita di ogni studente. Si tratta, infatti, di una scelta che inizierà a delinearne il futuro. Ma da cosa dipende questa importante decisione? Skuola.net ha analizzato l’ultimo rapporto di AlmaDiploma sui diplomandi 2019, andando a evidenziare i fattori che portano i ragazzi a optare per un determinato tipo di percorso piuttosto che un altro.Ebbene, una componente fondamentale in questo processo è ancora oggi saldamente legata all’estrazione sociale di appartenenza, come se il contesto nel quale si cresce indicasse (in maniera più o meno esplicita) la direzione da prendere, spesso indipendentemente dalle reali inclinazioni e capacità. A riprova di ciò, sebbene mediamente il 74% degli studenti delle superiori affermi di aver deciso in modo autonomo, come vedremo gli stili di vita famigliari si riflettono in modo evidente e forse inconsapevole nelle vite degli alunni.Infatti, stando proprio ai dati di AlmaDiploma, è innegabile ladi approdo. Le classiprediligono i: poco meno di 1 neo-diplomato liceale su 3 appartiene a una famiglia socialmente ‘’ (liberi professionisti, dirigenti o imprenditori), mentre quasi la metà (49%) è di estrazione ‘’ (ovvero appartiene a una famiglia in cui i genitori sono lavoratori autonomi o impiegati). Al contrario, solo il 16% della popolazione liceale ha genitori che(operai, dipendenti di qualifiche medio-basse, ecc.)...Scenario opposto negli istituti tecnici e professionali, dove la distribuzione delle varie ‘’ è profondamente: solamente ildei ragazzi provenienti da contesti moltoha intrapreso e concluso un percorso, ancora meno (12%) un percorso ‘’. La classe ‘media’ resta sempre, aggirandosi tra il 45% e il 50% di diplomati tecnico-professionali. Mentre la presenza di quella più(lavoratori esecutivi), rispetto ai licei, arrivando al 28% nei tecnici e al 35% nei professionali.Forse anche per questo, stando a- su 500 genitori di ragazzi di scuole medie e superiori - oltre il 39% degli intervistati dichiara che prima di iscrivere il figlio, ilche ogni istituto deve compilare e nel quale deve obbligatoriamente segnalare. Inoltre, per il 35% dei genitori l’estrazione socio-economica dei compagni di classe del figlio è valutatanella scelta della scuola giusta.Tornando ad analizzare lo status dei genitori, non sorprende cheche si possiede.(56%), titolo di studi cheman mano che si analizzano le altre realtà economiche, scendendo fino a un quasitra coloro che svolgono lavori esecutivi. Una fotografia che, stando a quanto dichiarano i neo-maturati in merito ai loro piani per il post-diploma,Anche qui, infatti, l’ambiente sociale e culturale dal quale provengononella scelta del loro futuro più immediato. L’87% dei ragazzi usciti dal Liceo; un dato che negli istituti tecnici e professionali(rispettivamente il 45% e il 32%). Ma ancora più esplicita è la situazione di coloro che continueranno a studiare dopo le scuole superiorianni addietro: accorpando i neo-diplomati che vanno all’università (in via esclusiva o lavorando durante gli studi), l’84% dei ragazzi figli di laureati, distanziando di oltre dieci punti (73%) gli studenti con genitori diplomati e di venti punti (53%) in più rispetto a coloro che hanno genitori con titoli di studio inferiori.