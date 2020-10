Coronavirus, Meloni: “Su trasporti, scuola e sanità errori tragici. Meglio spendere per mezzi pubblici che per banchi a rotelle”

I Dpcm? Buoni quasi solo per i meme

“È grave che il Governo anche adesso stia procedendo un po' a tentoni, nonostante tutti sapessero che ci sarebbe stata una seconda ondata”.commenta così il nuovo Dpcm varato dal premier Conte per tamponare il ritorno dell'emergenza Covid; una delle prime occasioni per farlo è l'web che la leader di Fratelli d'Italia ha rilasciato, durante la quale ha parlato soprattutto dei temi che interessano di più gli studenti. A tal proposito sottolinea come l’Esecutivo, a suo modo di vedere, non si sia “concentrato sulle questioni importanti”, facendo “quando invece su temi centrali, come i trasporti, la scuola, la sanità”. Anche se la stessa Meloni riconosce che era un compito “non facile per nessuno”.Leggi anche:Affrontando la questione in questo modo, prosegue, “e si rischia di togliere serietà e credibilità al problema. Troppe risposte che sono state date non hanno senso.(come i concetti di festa, affetti stabili, ecc.). Così diventa discrezionale l’applicazione della norma. E i cittadini non sono più uguali di fronte alla legge. Si crea un precedente pericolosissimo. Di questa roba qui i Dpcm di Conte sono pieni. Se si mettono delle prescrizioni a cui è impossibile adeguarsi non si può poi scaricare la responsabilità sui cittadini che non riescono a farlo”.Una seconda ondata che, secondo Meloni, andrebbe invece gestita in modo differente: “Sul Covid – spiega -. Inoltre, prosegue, “la gran parte dei positivi è asintomatica mentre i soggetti più a rischio sono in determinate fasce della società:, anziché tentare di frenare il contagio in tutta la popolazione,; proteggendo gli anziani, potenziando l'assistenza domiciliare, ecc”.Parlando agli studenti non poteva mancare. Pur apprezzando il fatto che, con l'ultimo provvedimento, gli istituti siano stati lasciati aperti la leader di Fratelli d'Italia pensa che anche questa questione non sia stata gestita in modo corretto: “Sapevamo che la seconda ondata sarebbe arrivata a scuole riaperte.. Abbiamo un ministro che ha concentrato tutte le sue energie sui banchi a rotelle quando, invece,, coinvolgendo i privati per”.Altra grande questione è il: “– sottolinea Meloni -. Si potevano utilizzare i soldi spesi per i banchi a rotelle per potenziare il trasporto pubblico, anche qui si potevano coinvolgere i privati, si potevano differenziare gli ingressi.quando finora si sono occupati di tutt'altro”.Ma, ragionando a posteriori, tra le domande che i ragazzi gli hanno voluto rivolgere ce n'è una ricorrente:. “L'errore è stato all'inizio – ricorda – perché il Governo ha di fatto deliberato lo stato d'emergenza il 31 gennaio, quindi sapevano che c'era un problema. Ma poi. Questo è strano. A metà febbraio ancora mandavamo in Cina tonnellate di mascherine, di presidi medici, di respiratori. Anche. Noi l'abbiamo proposto almeno dieci giorni prima”.Ora, però, bisogna guardare avanti. In arrivo ci sono i soldi delper ricostruire i danni che la pandemia sta procurando all'Italia. Ma la Meloni inviata alla cautela: “Immagino che le risorse arriveranno ma dobbiamo dirci la verità: il Recovery fund; la maggior parte dei soldi sono debiti che il nostro Paese sta contraendo, da restituire con gli interessi. Debiti che verranno pagati dalle nuove generazioni. Inoltre, questi soldi, non arriveranno tutti insieme una parte ora e una parte nei prossimi sette anni”.E a chi le chiede se, visti anche gli ultimi risultati elettorali, stia puntando forte allarisponde: “, appassiona di più i giornalisti., per essere concreti e per mettersi a disposizione della nazione. È la ragione per la quale in questa fase, benché penso che questo governo prima vada a casa meglio è, noi, anche se non siamo stati molto ascoltati”.