Pillole di cultura: una finestra 'social' sulla storia del nostro paese

Com’è nata l’idea di creare la pagina "Pillole di cultura"?

Un consiglio a chi vorrebbe creare una community?

Qual è secondo te un aspetto positivo e uno negativo dei social?

Fone Foto Instagram @pillole_di_culturaè una pagina nata per far conoscere a tutti laprima di tutto della nostra penisola sia in, ma il più delle volte. Il nostro non è un territorio dove si è fatta la storia, ma è: dalla nascita di Roma, i grandi scrittori e poeti latini, passando per il Medioevo con Dante, Petrarca e Boccaccio (e tanti altri), il Rinascimento, cuore pulsante della cultura mondiale, con grandissimi protagonisti come Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Sandro Botticelli, umanisti e scrittori.Più avanti ancora tanti altri personaggi che hanno fatto la storia: Galileo Galilei, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, fino ad arrivare ai grandi scrittori del '900. Pillole di cultura si propone diper non farci dimenticare che abbiamo dietro un grande passato.Ne ho parlato con, admin e fondatore della pagina che si può trovare sia su Instagram che su Facebook."L'è nata una sera di due anni fa quando, leggendo l'Ortis di Foscolo, pensai: "ma come sarebbe bello se tutti conoscessero questa storia!". Poco dopo mi son reso conto che mi sarebbe piaciuto raccontare tutto quello che stavo studiando in quel periodo e che studio tutt'oggi: autori, grandi opere, poesie e storie d'amore. Bisognava avere un angolo letterario per me e per chiunque volesse entrare e leggere, commentare e discutere. "Pillole di cultura" ormai per me, è una persona, o meglio, sono tante persone con cui mi piace discutere e confrontarmi.""Sicuramente quello di. Il segreto è molto semplice: far amare quello che si ama. Ricordo quando andavo a scuola e tiravo fuori dallo zaino quei giganteschi manuali di letteratura, di filosofia o di storia che solo a guardarli mi facevano annoiare. Per fortuna ho avuto professori che hanno saputo spiegare con curiosità quelle materie, rendendo così più "leggeri" quei grossi manuali.""Uno degli aspetti negativi dei social riguarda lae non sempre ladelle notizie che riescono a condividere. Ecco uno dei problemi dei social: la quantità diche fanno circolare non consentendo di fare una ricerca mirata per smentirla, spesso perché si crea una falsa notizia dopo l'altra. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. I social hanno dato vita anche a, non solo culturali. Negli ultimi anni hannogiovani soprattutto,, permettendo loro anche di lavorare in un periodo non così facile.Gianluca Daluiso