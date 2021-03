"Sono connesso ma non è lo stesso": la canzone sulla Dad del prof e degli studenti spopola sui social

Un anno di Dad: lo stato d’animo della scuola in un videoclip

Il racconto attraverso la musica: un tentativo riuscito

L’non si è ancora arrestata e nelle scuole italiane si continua con l’erogazione della didattica a distanza per scongiurare l’ulteriore diffusione del virus. E proprio in questi giorni è diventata virale sul web una canzone del, dal titolo "Lezioni online", con un ritornello orecchiabile e riconoscibile: "Sono connesso..". Un’iniziativa nata in collaborazione con Skuola.net per raccontare anche a chi non fa parte del mondo della scuola la situazione in cui genitori, studenti e docenti sono immersi dallo scorso marzo 2020. Il videoclip. E i numeri sono in costante crescita.È vero, la didattica a distanza ha letteralmente salvato il mondo della scuola dopo lo, che ha drasticamente cambiato la nostra routine e le nostre abitudini. Questa particolare e inedita forma di fare scuola ha già compiuto un anno ed è indubbio che, malgrado le difficoltà, abbia garantito unanelle tante realtà scolastiche italiane. Non si è comunque sostituita alla scuola che conosciamo tutti: molte ore di fronte ad uno schermo, mancanza di socialità con i compagni ma anche troppi sacrifici da parte di famiglie e studenti. A sottolineare tutto questo è statoche, in collaborazione con, ha deciso di realizzare un video musicale per mostrare la vita, in didattica a distanza,tra ricordi della quotidianità scolastica perduta, mancanza del compagno di banco e perfino della tanto temuta docente, coinvolgendo ragazzi di tutte le regioni d'Italia (dalla primaria all'università) impegnati con le lezioni a casa.“Un’idea nata nella solitudine delle classi vuote, dopo ore a far lezione davanti ad uno schermo senza il calore e i sorrisi dei ragazzi - così dichiara il docente di musica delle scuole superiori di Verona, di ruolo presso l’Istituto Medici di Legnago (VR) - La scuola è una comunità, un luogo in cui crescere e formare le nuove generazioni, creare eventi e incontri, ispirare gli studenti per il loro futuro.”A fare da collante tra le varie esperienze raccontate è ancora una voltacon le sue pungenti e significative parole. Sullo sfondo, invece,, della scuola primaria e delle superiori,, che sebbene la diversa età, condividono la stessa speranza di ritornare presto in presenza per una vera lezione frontale. Non è la prima volta che si cerca di raccontare la scuola attraverso la musica:, inno degli esami di stato che ha ottenuto quattro milioni di visualizzazioni sul web, e “Dipende da noi”, brano presentato presso il Senato della Repubblica per la sensibilizzazione nelle scuole verso i cambiamenti climatici.