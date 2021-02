Palestre e piscine verso la riapertura: quando e come

Riapertura di palestre e piscine: quando?

Regole rigide per la riapertura palestre e piscine

Riapertura piscine e palestre: differenziata per zone

Con l’arrivo sempre più massiccio del vaccino e con l’istituzione di solo qualche zona rossa sporadica e non di intere regioni, sembra si possa intravedere la luce in fondo al tunnel della pandemia, ma è bene rimanere comunque cauti. Proprio per questo per poteril Ministero dello Sport in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico sembrerebbero al lavoro suda rispettare per poter riprendere le attività al chiuso.Scopriamone di più.Come riportato dalla Gazzetta.it, palestre e piscine, chiuse ormai da troppo tempo, sembrerebbero essere finalmente vicine alla riapertura. Si potrebbe optare per una riapertura "scaglionata" a partire dal colore della zona dal 5 marzo. ma come?da seguire per poter riaprire sono in queste ore, anche se il nuovo decreto che potrebbe includerne la riapertura. Ma quali potrebbero essere le nuove linee guide?Tra le regole rigide immaginATE dal Ministero dello Sport e dal Cts ci sono, infatti i rischi di contagio negli sport amatoriali dovrebbero essereper poter ipotizzare una ripartenza: “Si valuta con molta preoccupazione, in questa fase dell’epidemia sostenuta – scrivono dal Cts, come riportato sulla Gazzetta.it – il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati. Ma si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico acquisisce una dimensione fondamentale sullo stato di salute”. Ma come si immagina la riapertura degli impianti?Come tutte le attività produttive, anchein cui si trovano, dunque dovranno chiudere nelle zone rosse, ad esempio. E infatti la proposta cheè quella di immaginare una "riapertura scaglionata delle diverse ed eterogenee discipline sportive di base, improntata al principio di massima cautela". Ma cosa vorrebbe dire all’atto pratico? ": oltre alle attività consentite nelle aree ‘zona rossa’ (sport individuali all’aperto, ndr), sono consentite nelle palestre, piscine e tensostrutture le attività sportive di base individuali, anche acquatiche, e le attività sportive dilettantistiche non di squadra o di contatto; sono inoltre consentiti gli allenamenti per le attività sportive di contatto e per gli sport di squadra esclusivamente se svolti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. - si legge sempre nel documento del Cts - Consentite le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini in età scolare, in coerenza con l’apertura delle scuole". Invece, per quanto riguarda"oltre alle attività consentite nelle aree ‘zona rossa e zona arancione’, sono consentiti gli allenamenti per gli sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base". Dunque queste potrebbero essere le disposizioni ufficiali, o parte delle disposizioni, ma per scoprirlo prima dovremo capireche potrà emanare i prossimi decreti.