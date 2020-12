Natale 2020: calendario zona rossa e faq del Governo

I giorni in cui l’Italia sarà zona rosa e arancione

Tutte le faq del Governo sulle regole e i divieti da rispettare dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?

Residenza : è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e coincide dunque con quella dichiarata dai dati anagrafici.

: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e coincide dunque con quella dichiarata dai dati anagrafici. Domicilio : è il luogo in cui la persona stabilisce i suoi interessi e può non coincidere con la residenza.

: è il luogo in cui la persona stabilisce i suoi interessi e può non coincidere con la residenza. Abitazione: Ai fini dell’applicazione del Dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?

• Se si vive in zona gialla o arancione e la seconda casa si trova nello stesso comune, non ci sono limitazioni ad eccezione di quella oraria imposta dal coprifuoco;

• Se si vive in zona gialla e la seconda casa si trova nella stessa regione, sarà possibile andarci per tutto il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tranne il giorno di Natale (25 dicembre 2020) e di santo Stefano (26 dicembre 2020).



Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?

Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

In base al nuovo Dpcm è consentito andare in un altro comune o in un’altra regione per turismo?

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal Dpcm durante le prossime festività si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?

In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei Dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

ma quest’anno non sarà possibile riunirsi e festeggiare come da tradizione. Tra pochi giorni infatti, secondo le disposizioni imposte dall’ultimo decreto firmato dal Premierproprioche solitamente riuniscono molti parenti e amici nelle abitazioni.Guarda anche:Per evitare dunque che circostanze di questo tipo possano vanificare gli sforzi fatti fino ad ora e che possano inoltre determinare una situazione epidemiologica fuori controllo, il Governo ha ritenuto opportuno stabilirenel periodo compresoLa nostra penisola sarà infatti considerata come, senza alcuna distinzione regionale o locale,Un lieve allentamento delle misure restrittive sarà introdotto nei giornie il, in cui il nostro Paese sarà consideratoSul sito del Governo italiano è presente uno spazio dedicato alleche solitamente destano piùriguardo al. Per chiarire ogni dubbio quindi, il Governo ha pubblicato una sezione interamente dedicata alleSebbenevista la recente approvazione del “”, è possibile comunque leggerefino ad ora riportate:In questo caso il ricongiungimento può avvenire solo nel caso in cui il luogo scelto coincida con la residenza, il domicilio o l’abitazione di uno dei due.Le disposizioni rimangono valide in modo differenziato in base ai tre colori (giallo, arancione, rosso).Per le regole da seguire riguardo agli spostamenti bisogna sempre considerare ilgià in vigore(solo) che sarà possibile non rispettare solo per motivi di salute, di lavoro o di reale necessità.Perinvece le regole sono diverse in base al colore della regione:La risposta è negativa in entrambi i casi poiché. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.Lo spostamento per raggiungere la seconda casa in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali.Anche in questo caso la risposta è negativa poiché gli spostamenti in entrata e in uscita da una regione diversa dalla propria sono consentiti. Lo spostamento sarà comunque consentitonon consente dunque ripensamentiGli spostamenti per recarsi da parenti e amici in un’altra regione saranno consentitiNel periodo, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla,. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.Sì, poiché. Nel caso di, è comunque necessario consultareper avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.nei giorni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In ogni caso, sarà ammesso(accompagnato da eventuali minori di cui è responsabile) ritenuto sufficiente per prestare assistenza.. Tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 saranno dunque vietati gli spostamenti per il turismo.Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa,, in quanto prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.*Ciò in quanto i divieti previsti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (il quale, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, vieta nel territorio nazionale gli spostamenti extraregionali; nonché, nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, altresì quelli extra-comunali, sempre con le dovute e consuete eccezioni e specificazioni) integrano “limitazioni della circolazione delle persone” e “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, […] o regionali” e, in quanto tali, essi sono un’applicazione specifica della misure generali contemplate dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto-legge.Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. si richiami all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta, risultano superati i limiti all’adozione e reiterazione, con D.P.C.M. (ossia ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. n. 19/2020), delle misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, posti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020, in luogo della generale sanzione penale di cui all’articolo 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile.La valutazione circa, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, restaindicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.